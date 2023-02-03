Світла буде більше: Євросоюз збирається відновити постачання електроенергії в Україну

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на початку війни Україна постачала електроенергію Європі, а тепер Євросоюз має допомогти нашій країні подолати енергетичну кризу, яку спровокувала Росія.

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Європейський Союз почне постачати Україні два гігавати електроенергії, що допоможе покрити половину дефіциту потужності в енергосистемі. Про це заявила під час брифінгу за підсумками саміту "Україна — ЄС" президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що до повномасштабного вторгнення російської армії українська енергосистема працювала синхронно з європейською, а наша країна постачала свою електроенергію до країн Європи.

"Спочатку Україна постачала електроенергію Європейському Союзу, зараз ситуація змінилася, і Україна потребує електроенергії. Тому ми поставлятимемо два гігавати електроенергії, які вам необхідні. Ми виступаємо єдиною енергетичною спільнотою і саме в цьому проявляється та солідарність, яку ми хочемо продемонструвати", — сказала вона.

Водночас глава Єврокомісії наголосила, що питання підтримки економіки України залишається актуальним. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії поки що ЄС надав Україні 50 млрд. Зокрема 18 з них будуть регулярними щомісячними платежами на підтримку бюджету нашої держави.

Ситуація в енергосистемі

За інформацією "Укренерго", дефіцит в енергосистемі станом на п'ятницю, 3 лютого, залишається суттєвим. Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генерувальні потужності) та високовольтну мережу.

Так, минулої доби російські окупанти піддали масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях.

"Особливо важка ситуація після обстрілів у Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлено деякі об'єкти і в сусідній Миколаївській області", — заявили в "Укренерго".

Зазначимо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях південних регіонів також розміщено більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України та Міжнародний енергетичний кластер підписали меморандум про співпрацю, в межах якого у Миколаївській області буде реалізовано пілотний проєкт із відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної системи. Так, у межах меморандуму енергетичний комплекс Миколаївської області хочуть перевести на енергоефективне обладнання класу напруги 20/0,4 кВ (замість 10/0,4 кВ).