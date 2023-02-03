Блэкаут в Одессе: из-за аварии на подстанции почти весь город остался без света

Из-за отсутствия электроснабжения многие жители оказались без воды в кранах. В ДТЭК сообщили, что ремонтная бригада уже проводит восстановительные работы.

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Из-за масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе в пятницу, 3 февраля, временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы, а также часть Одесского района. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба "ДТЭК Одесские электросети".

Как говорится в заявлении, которое было опубликовано в 19:44, обесточенными оказались объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты в портовом городе.

До этого оператор в комментариях пользователям рассказал, что произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Энергетиков отправили на место для выяснения причин и проведения ремонтных работ.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации", — обратились к населению в ДТЭК.

При этом причина аварии не называется.

Издание "Думская", в свою очередь, уточняет, что из-за отсутствия электроэнергии у многих жителей также пропала вода в кранах.

Как сообщают люди, электричество пропало даже в тех домах, в которых обычно свет не отключают.

"Свет задрожал, помигал и выключился", — рассказала жительница Фонтанской дороги Ольга.

В местных Telegram-каналах добавляют, что из-за отсутствия электроснабжения в городе остановилось движение троллейбусов.

Ближе к 22.00 в соцсетях стали сообщать, что у жителей уже включается свет.

Напомним, 19 января в рамках Международного экономического форума в швейцарском Давосе заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма рассказал, что ситуация с энергоснабжением в Украине может стать гораздо лучше в середине марта — начале апреля. По его словам, улучшение погодных условий и рост светового дня повлияют в положительную сторону на ситуацию в энергосистеме в стране.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Национальная комиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг в ходе заседания 24 января решила оштрафовать компании "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.