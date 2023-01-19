Станет гораздо лучше: в ОП рассказали, когда выровняется ситуация со светом в Украине (видео)

По словам Ростислава Шурмы, ситуация в украинской энергосистеме может выровняться за счет улучшения погодных условий. Постоянные усилия аварийных бригад по восстановлению разрушенных объектов также дадут результаты.

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Ситуация с энергоснабжением в Украине может стать гораздо лучше в середине марта — начале апреля. Об этом во время дискуссии в Украинском доме на Международном экономическом форуме в Давосе рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

По его словам, улучшение погодных условий и рост светового дня повлияют в положительную сторону на ситуацию в энергосистеме в стране. Кроме того, постоянные усилия ремонтных бригад по восстановлению объектов инфраструктуры, разрушенных российскими ударами, также принесут свои результаты, говорит представитель ОП.

"Я думаю, что начиная с середины марта — начала апреля ситуация с поставками [электроэнергии] должна стать намного лучше", — уточнил Шурма.

Как считает чиновник, сезонное потребление энергии снизится на 25-30%. Это возможно за счет отключения насосов, работающих на отопление. Потребители также станут меньше отапливать квартиры с использованием электроприборов.

Шурма подчеркивает, что отключения света, которые есть сегодня в Украине, являются проблемой, но не настолько критичной. Сейчас отечественные предприятия всех отраслей задействуют около 50-70% своих мощностей, добавил чиновник. Таким образом производства адаптируют свой график, чтобы вырабатывать 70-80% от своих прежних показателей.

Тем не менее в государстве наблюдается рост цен, говорит Шурма. По его словам, причина этого в глобальном ценообразовании на энергию и перестройке всей системы энергоснабжения в Европе. Цены поползут вниз и вернутся к прежнему уровню через несколько лет, считает представитель ОП.

[ + – ] Выступление Шурмы смотреть с 3:22:58

Напомним, 16 января гендиректор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной, поэтому отключения — это единственная возможность "не сделать все еще хуже".

Пресс-служба Нацбанка Украины 12 января рассказала, что инфляция в стране в 2023 году замедлится благодаря последовательной экономической политики при поддержке международных партнеров.