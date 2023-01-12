О дешевых товарах пора забывать: что будет с ценами в 2023 году

Экономическая ситуация в 2023 году может значительно ухудшится, если произойдут обострения на фронте или же если Россия устроит новые теракты в ходе войны против Украины.

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Инфляция в Украине в 2023 году замедлится благодаря последовательной экономической политики при поддержке международных партнеров. При этом рост потребительских цен продолжится, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В то же время, экономическая ситуация еще может ухудшиться из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны России и вызванного ими дефицита электроэнергии.

В Нацбанке также напомнили: в декабре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении составила 26,6% и практически не изменилась, если сравнивать с темпами роста цен в ноябре (26,5%) и октябре (26,6%). В месячном исчислении цены выросли на 0,7%.

Ускорение инфляции в 2022 году, прежде всего, связано с последствиями полномасштабной военной агрессии России. Среди них:

разрушение предприятий и инфраструктуры;

нарушение производства и цепей поставок;

рост производственных затрат бизнеса;

ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги.

Каким был 2022 год для экономики

В Министерстве экономики отмечают, что в прошлом году украинская экономика понесла самые масштабные потери за всю историю Независимости. Причина: полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. При этом в декабре падение ВВП, по оценкам Минэкономики, составило 34%, что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП составило 37%).

Согласно IV кварталу падение оценивается на уровне 35,5%, учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

Тем временем в Международном валютном фонде (МВФ) предупреждают, что в 2023 году треть мировой экономики столкнется с рецессией. Как объяснила глава МВФ Кристалина Георгиева, экономики Соединенных Штатов Америки, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно, но при этом США могут избежать глубокого кризиса из-за низкого уровня безработицы.

Также напомним, что за вторжение в Украину международные партнеры нашей страны заблокировал активы Центробанка, а также деньги, имущество российских госкомпаний, политиков, олигархов. Как пишет Фокус в своем новом обзоре "Пусть Путин заплатит. Когда Украина получит заблокированные активы РФ", самый большой "кусок пирога" заблокированных активов контролирует Евросоюз. В одном из официальных заявлений Еврокомиссии речь шла о 300 млрд евро Центробанка РФ и 19 млрд евро средств российских олигархов.