Самый сложный год: в правительстве оценили кризис в экономике из-за войны с РФ

Для Украины 2022 год был точно самым сложным за долгое время, но если бы не успехи ВСУ на поле боя и активная финансовая поддержка со стороны международных партнеров, кризис в экономике оказался бы куда масштабнее.

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Внутренний валовый продукт Украины (ВВП) по итогам 2022 года снизился на 30,4%. Такой же уровень падения прогнозировали НБУ и правительство в своих предварительных прогнозах, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В ведомстве отмечают, что в 2022 году украинская экономика понесла самые масштабные потери за всю историю Независимости. Причина: полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

При этом в декабре падение ВВП, по оценкам Минэкономики, составило 34%, что несколько лучше, чем оценки за ноябрь (падение ВВП составило 37%). Согласно IV кварталу падение оценивается на уровне 35,5%, учитывая определенную стабилизацию ситуации с энергоснабжением после обстрелов в ноябре.

"Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны РФ нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, энергетической инфраструктуры), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность", — сказано в сообщении.

Довоенное показатели: какой могла быть экономика Украины если бы не вторжение России

В ноябре 2021 года Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. Основные показатели в документе были такими:

прогноз номинального ВВП составил 5368,7 млрд грн, его реальный рост – на уровне 3,8%;

индекс потребительских цен составил 106,2%;

доходы госбюджета увеличатся до 1267 млрд грн, что больше фактических за 2020 год на 17,8%;

расходы госбюджета увеличатся до 1 441,9 млрд грн, что больше фактических за 2020 год на 11,9%;

В итоге, расходы госбюджета в 2022 году из-за войны составили 387 млрд грн, а доходы государственного бюджета составили 243 млрд грн (по итогам 9 месяцев 2022). При этом инфляция составила 29,5%.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые были произведены во всех отраслях экономики за год. Показатель валового продукта отражает "стоимость" экономики, а также то, как она развивается или деградирует.

Тем временем в Международном валютном фонде (МВФ) предупреждают, что в 2023 году треть мировой экономики столкнется с рецессией. Как объяснила глава МВФ Кристалина Георгиева, экономики Соединенных Штатов Америки, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно, но при этом США могут избежать глубокого кризиса из-за низкого уровня безработицы.

Также Фокус рассказывал, что Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине отметил, что колоссальные повреждения инфраструктуры негативно влияют на экономическую ситуацию. Поэтому на 2023 год в МВФ прогнозируют сокращение реальной экономики на треть.