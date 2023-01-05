Найскладніший рік: в уряді оцінили кризу в економіці через війну з РФ

Для України 2022 рік був точно найскладнішим за довгий час, але якби не успіхи ЗСУ на полі бою та активна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів, криза в економіці виявилася б значно масштабнішою.

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Внутрішній валовий продукт України (ВВП) за підсумками 2022 року знизився на 30,4%. Такий самий рівень падіння прогнозували НБУ й уряд у своїх попередніх прогнозах, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У відомстві зазначають, що в 2022 році українська економіка зазнала наймасштабніших втрат за всю історію Незалежності. Причина: повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року і продовжується досі.

При цьому в грудні падіння ВВП, за оцінками Мінекономіки, становило 34%, що дещо краще, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП становило 37%). Згідно з IV кварталом падіння оцінюється на рівні 35,5%, враховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

"Утім, подальші терористичні ракетні атаки з боку РФ завдали хоч і не критичних, але пошкоджень (зокрема, енергетичної інфраструктури), що продовжувало чинити тиск на настрої бізнесу та його активність", — сказано в повідомленні.

Довоєнні показники: якою могла бути економіка України якби не вторгнення Росії

У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік. Основні показники у документі були такими:

прогноз номінального ВВП становив 5 368,7 млрд грн, його реальний ріст — на рівні 3,8%;

індекс споживчих цін становив 106,2%;

доходи держбюджету збільшаться до 1 267 млрд грн, що більше фактичних за 2020 рік на 17,8%;

витрати держбюджету збільшаться до 1 441,9 млрд грн, що більше фактичних за 2020 рік на 11,9%;

Унаслідок витрати держбюджету в 2022 році через війну склали 387 млрд грн, а доходи державного бюджету склали 243 млрд грн (за підсумками 9 місяців 2022). При цьому інфляція становила 29,5%.

Що таке ВВП?

Валовий внутрішній продукт відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг, які були вироблені в усіх галузях економіки протягом року. Показник валового продукту відображає "вартість" економіки, і навіть те, як розвивається чи деградує.

Тим часом у Міжнародному валютному фонді (МВФ) попереджають, що в 2023 році третина світової економіки зіткнеться з рецесією. Як пояснила глава МВФ Крісталіна Георгієва, економіки Сполучених Штатів Америки, ЄС і Китаю знижують темпи зростання одночасно, але при цьому США можуть уникнути глибокої кризи через низький рівень безробіття.

Також Фокус розповідав, що Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, зазначив, що колосальні пошкодження інфраструктури негативно впливають на економічну ситуацію. Тому на 2023 рік в МВФ прогнозують скорочення реальної економіки на третину.