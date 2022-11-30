Другий воєнний рік. Які ризики для економіки принесе 2023-й

Варварський російський енергетичний тероризм змушує фінансистів погіршувати прогнози, проте ситуація в економіці поки що залишається контрольованою. Фокус дізнався, яким може бути 2023 за оцінкою НБУ, МВФ, Мінфіну та українського бізнесу.

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Для української економіки 2022 рік підготував найскладніші випробування за всі часи української незалежності. Однак, країна демонструє несподівану стійкість. Тобто реалізуються найкращі сценарії тих, на які можна було б розраховувати в умовах повномасштабної війни з Росією. Фокус зібрав оцінки та прогнози озвучені нещодавно на щорічних загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

НБУ: ВВП у 2022 році скоротиться більш ніж на третину

Як зазначив Андрій Пишний, голова Національного банку України, війна спричинила тяжкі наслідки, які матимуть тривалий ефект. За його словами, відбувається стрімке падіння економічної активності та колосальні витрати потенціалу економіки. Відповідно, ВВП за прогнозами НБУ, у 2022 році має скоротитися більш ніж на третину.

Однак Пишний наголошує, що, попри безпрецедентні масштаби шоків та викликів, спільні зусилля НБУ, інших фінансових регуляторів та міжнародних партнерів допомогли підтримати в країні цінову та фінансову стабільність та якісно контролювати інфляційні процеси. Нагадаємо, інфляція в Україні у жовтні у річному обчисленні склала 26,6%. Такий показник можна порівняти з країнами Центральної Європи, що є неабияким досягненням для країни, що воює.

"Банківська система демонструє разючу сміливість. Дев'ятий місяць повномасштабної війни вона працює надійно, безперебійно, прибутково, досягла рекордної ліквідності й продовжує кредитувати", — зазначив Андрій Пишний. — На моє глибоке переконання, банківська система, що функціонує, виступає однією з найголовніших переваг України в цій війні". Уточнимо, з січня по жовтень 2022 року банки України в умовах війни та блекауту заробили 7,37 млрд грн.

[ + – ] Голова НБУ Андрій Пишний вважає, що банківська система, що функціонує, виступає однією з найголовніших переваг України в цій війні Фото: Національний банк України

На думку Пишного, сьогодні як ніколи важливо, щоб участь банків у підтримці економіки зросла до рівня головного драйвера. Для цього склалися такі ключові передумови:

значні залишки ліквідності банків

достатній набір фінансових інструментів — від державних цінних паперів до різних опцій кредитування, включно з безпрецедентними за обсягами та умовами програмами державної підтримки

Пишний нагадує, що стійка банківська система стала величезним здобутком України після кризи 2014-2015 років. Тоді банківський сектор не витримав випробування у вигляді анексії Криму, війни на Донбасі та триразової девальвації гривні, внаслідок чого збанкрутувало близько сотні банків. Під час повномасштабної війни з Росією, навпаки, ми бачимо лише поодинокі прецеденти виведення банків з ринку.

Мінфін: У 2023 році очікуємо на часткове відновлення

"Робота бізнесу в Україні абсолютно безпрецедентна. Бізнес показав, що він досить стійкий до шоків, пов'язаних з війною. Компанії сплачують податки, що дозволяє фінансувати насамперед наші військові витрати та підтримувати стабільність макрофінансової ситуації", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Чиновник наголосив, що саме коштом податків насамперед фінансується українська армія. Відповідно, сплачуючи податки бізнес допомагає Україні виграти цю війну.

За словами Марченка, кількість бізнесів та їх здатність платити податки зараз суттєво зросла порівняно з першими місяцями російської агресії. І це говорить про те, що компанії адаптуються до складних умов. У відповідь на виклики планових та екстрених відключень електроенергії український бізнес, від ритейлу до IT, закуповується дизельними генераторами, оптимізує графіки роботи та вживає інших заходів.

[ + – ] Сергій Марченко, міністр фінансів, наголошує, що шляхом сплачення податків бізнес допомагає Україні виграти цю війну Фото: "Минфин"

"Наступного року ми припускаємо часткове відновлення. Але все залежатиме від можливості утримання об'єктів критичної інфраструктури в безпеці. Тому уряд вживає заходів для того, щоб диверсифікувати джерела постачання електричної енергії й ми закликаємо бізнес самостійно шукати можливості для такої диверсифікації", — робить висновок Марченко. Нагадаємо, бюджет на 2022 рік базується на припущенні, що економіка України у 2023 році зросте на 4,6%.

МВФ: У 2023 році очікується стабілізація економіки України

Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні згадує жахливі соціальні та економічні наслідки російського вторгнення в Україну та фіскальний дефіцит, що виявився внаслідок збільшення видатків на оборону.

Степанян додає, що колосальні пошкодження інфраструктури, останнім часом, енергетичної, негативно впливають на економічну ситуацію. Тому на 2022 рік у МВФ прогнозують скорочення реальної економіки на третину. Найскладнішими будуть наступні кілька місяців, коли з початком зими руйнація енергетичної інфраструктури продовжиться. Нагадаємо, ракетний обстріл, що стався 23 листопада, змусив зупинитися всі енергоблоки на всіх чинних АЕС України, що спричинило колосальний дефіцит електроенергії в країні.

[ + – ] Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, повідомляє, що у МВФ не очікують різкого відновлення української економіки у 2023 році

2023 року, за словами Ваграма Степаняна, у МВФ очікують стабілізацію української економіки. Поки триває узагальнення висновків представник фонду не називає конкретних цифр, але наголошує, що різкого відновлення економіки України у 2023 році не відбудеться.

Інвесткомпанія Dragon Capital: у 2023 році економіка впаде ще на 5%

"Кожен місяць бізнес стабільно покращується, перевищуючи наші споконвічні очікування, і запорукою цього стали безпрецедентні дії України на всіх фронтах, насамперед — на військовому. Але й інфраструктура, і телеком, і логістика, і банківський сектор, і енергетика — все працює краще, чим можна було б очікувати на початку війни. І це допомагає збереженню макроекономічної стабільності", — заявив власник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

[ + – ] Бізнесмен Томаш Фіала попереджає, що у 2023 році економіка України впаде ще на 5%

Згідно з останнім прогнозом аналітиків Dragon Capital, ВВП України у 2022 році знизиться на 32%. Через проблеми з енергетикою прогноз довелося погіршити на 2%.

За оцінками Dragon Capital, у 2023 році очікується падіння ВВП на 5% за умови, що війна з Росією триватиме до третього кварталу. За прогнозами Dragon Capital, до кінця року очікується збереження поточного рівня обмінного курсу 36,6 UAH/USD, тоді як наступного року середній курс складе 38,5 UAH/USD. Курсова стабільність залежатиме від надходження фінансової допомоги від партнерів України, яка становитиме близько $42 млрд. Уточнимо, у цьому контексті йдеться про обмінний курс НБУ, який зафіксований на рівні 36,6 UAH/USD з літа 2022 року, тоді як готівковий курс функціонує окремо від міжбанку (на 29 листопада курс там складає 39,8-40,5 UAH/USD).

Проте, не можна відкидати ймовірність, що віроломства ворога та чергові кричущі терористичні акти Росії знову змусять економістів переглядати свої прогнози щодо розвитку української економіки у бік погіршення.