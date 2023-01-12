Про дешеві товари пора забувати: що буде з цінами у 2023 році

Економічна ситуація у 2023 році може значно погіршитися, якщо відбудуться загострення на фронті або якщо Росія влаштує нові теракти під час війни проти України.

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Інфляція в Україні у 2023 році уповільниться завдяки послідовній економічній політиці за підтримки міжнародних партнерів. При цьому зростання споживчих цін продовжиться, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Водночас, економічна ситуація ще може погіршитися через можливі загострення на фронті, а також теракти з боку Росії та спричинений ними дефіцит електроенергії.

У Нацбанку також нагадали: у грудні 2022 року споживча інфляція у річному обчисленні склала 26,6% і практично не змінилася, якщо порівнювати з темпами росту цін у листопаді (26,5%) та жовтні (26,6%). У місячному вирахуванні ціни зросли на 0,7%.

Прискорення інфляції у 2022 році насамперед пов'язане з наслідками повномасштабної військової агресії Росії. Серед них:

руйнування підприємств та інфраструктури;

порушення виробництва та ланцюгів поставок;

зростання виробничих витрат бізнесу;

ситуативний ажіотажний попит на окремі товари та послуги.

Яким був 2022 рік для економіки

У Міністерстві економіки зазначають, що в минулому році українська економіка зазнала наймасштабніших втрат за всю історію Незалежності. Причина: повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року і продовжується досі. Водночас у грудні падіння ВВП, за оцінками Мінекономіки, становило 34%, що дещо краще, ніж оцінки за листопад (падіння ВВП становило 37%).

Згідно з IV кварталом падіння оцінюється на рівні 35,5%, враховуючи певну стабілізацію ситуації з енергопостачанням після обстрілів у листопаді.

Тим часом у Міжнародному валютному фонді (МВФ) попереджають, що в 2023 році третина світової економіки зіткнеться з рецесією. Як пояснила глава МВФ Крісталіна Георгієва, економіки Сполучених Штатів Америки, ЄС і Китаю знижують темпи зростання одночасно, але при цьому США можуть уникнути глибокої кризи через низький рівень безробіття.

Також нагадаємо, що за вторгнення в Україну міжнародні партнери нашої країни заблокували активи Центробанку, а також гроші, майно російських держкомпаній, політиків, олігархів. Як пише Фокус у своєму новому огляді "Нехай Путін заплатить. Коли Україна отримає заблоковані активи РФ", найбільший "шматок пирога" заблокованих активів контролює Євросоюз. В одній з офіційних заяв Єврокомісії йшлося про 300 млрд євро Центробанку РФ та 19 млрд євро коштів російських олігархів.