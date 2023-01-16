"Отключали во всех серых зонах": в ДТЭК рассказали о ситуации с энергоснабжением в Киеве

По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, сегодня на столицу было выделено всего 974 МВт электроэнергии из необходимых 1600. Ситуация, по его словам, остается сложной.

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В понедельник, 16 января, на Киев было выделено 974 МВт электроэнергии из необходимых столице 1600. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко.

"Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах", — прокомментировал он.

По словам Коваленко, ситуация с энергоснабжением в Украине остается сложной, поэтому отключения — это единственная возможность "не сделать все еще хуже".

Гендиректор компании рассказал, что в начале прошлого года структура генерации в Украине была представлена следующим образом:

Атомные электростанции — 55%

ТЭС и ТЭЦ — 29%

Гидроэлектростанции — 7%

Возобновляемые источники энергии (солнечные, ветровые и другие) – 9%.

Как поясняет Коваленко, основным источником электроэнергии в стране были именно АЭС. Они вырабатывали большие объемы, однако их минус в том, что они не гибкие и не могут оперативно реагировать на изменения в спросе.

"Сейчас атомная генерация работает не в полной мере из-за того, что Запорожская атомная электростанция не отдает электроэнергию в сеть. И эту нехватку компенсировать невозможно", — уточнил гендиректор.

Тепловые электростанции, как правило, используются непосредственно для быстрой балансировки генерации и потребления. Однако в настоящее время российскими ударами повреждены и ТЭС в Украине. По этой причине в стране пытаются использовать гидроэлектростанции, но для их восстановления требуется время.

"То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть", — подчеркнул Коваленко.

Он также напомнил, что энергосистема едина на всей территории государства. Так что если несколько блоков электростанции не функционируют в западной части Украины, то это касается и всех остальных регионов.

"И светло-серые зоны графика сейчас, скорее всего, означают отключение", — резюмировал гендиректор.

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Напомним, 15 января Коваленко также сообщал о серьезных проблемах в энергосистеме. По его словам, объекты энергоинфраструктуры получили настолько серьезные повреждения, что сейчас нельзя спрогнозировать сроки проведения ремонтных работ.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 15 января также предупредил, что экстренные отключения света в Украине могут стать более длительными. По его словам, бытовым потребителям необходимо готовиться к "тяжелым неделям", поскольку энергетикам потребуется много времени для восстановления разрушенной инфраструктуры.