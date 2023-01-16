"Відключали у всіх сірих зонах": у ДТЕК розповіли про ситуацію з енергопостачанням у Києві

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, сьогодні на столицю було виділено лише 974 МВт електроенергії з необхідних 1600. Ситуація, як він вважає, залишається складною.

Related video

У понеділок, 16 січня, на Київ було виділено 974 МВт електроенергії з необхідних столиці 1600. Про це у своєму Facebook повідомив генеральний директор компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

"Ішли на межі графіку, відключали у всіх сірих зонах", — прокоментував він.

За словами Коваленка, ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною, тому відключення — це єдина можливість "не зробити все ще гірше".

Гендиректор компанії розповів, що на початку минулого року структуру генерації в Україні було представлено таким чином:

Атомні електростанції — 55%

ТЕС та ТЕЦ — 29%

Гідроелектростанції — 7%

Відновлювані джерела енергії (сонячні, вітрові та інші) – 9%.

Як пояснює Коваленко, основним джерелом електроенергії у країні були саме АЕС. Вони виробляли великі обсяги, проте їхній мінус у тому, що вони не гнучкі та не можуть оперативно реагувати на зміни у попиті.

"Зараз атомна генерація працює не повною мірою через те, що Запорізька атомна електростанція не віддає електроенергію у мережу. І цей брак компенсувати неможливо", — уточнив гендиректор.

Теплові електростанції, як правило, використовуються безпосередньо для швидкого балансування генерації та споживання. Проте зараз російськими ударами пошкоджено і ТЕС в Україні. Через цю причину в країні намагаються використовувати гідроелектростанції, але для їх відновлення потрібен час.

"Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є", — підкреслив Коваленко.

Він також нагадав, що енергосистема є єдиною на всій території держави. Тож якщо кілька блоків електростанції не функціонують у західній частині України, то це стосується й решти регіонів.

"І світло-сірі зони графіку зараз, швидше за все, означають відключення", — резюмував гендиректор.

[ + – ] Сергій Коваленко розповів про ситуацію з енергопостачанням у Києві

Нагадаємо, 15 січня Коваленко також повідомляв про серйозні проблеми в енергосистемі. За його словами, об'єкти енергоінфраструктури зазнали настільки серйозних пошкоджень, що зараз не можна спрогнозувати терміни проведення ремонтних робіт.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 15 січня також попередив, що екстрені відключення світла в Україні можуть стати тривалішими. За його словами, побутовим споживачам необхідно готуватися до "важких тижнів", оскільки енергетикам знадобиться багато часу для відновлення зруйнованої інфраструктури.