Стане набагато краще: в ОП розповіли, коли вирівняється ситуація зі світлом в Україні (відео)

За словами Ростислава Шурми, ситуація в українській енергосистемі може вирівнятися за рахунок покращення погодних умов. Постійні зусилля аварійних бригад щодо відновлення зруйнованих об'єктів також дадуть результати.

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Ситуація з енергопостачанням в Україні може стати набагато кращою у середині березня — на початку квітня. Про це під час дискусії в Українському домі на Міжнародному економічному форумі в Давосі розповів заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.

За його словами, покращення погодних умов і збільшення світлового дня вплинуть у позитивний бік на ситуацію в енергосистемі в країні. Крім того, постійні зусилля ремонтних бригад щодо відновлення об'єктів інфраструктури, зруйнованих російськими ударами, також дадуть результати, каже представник ОП.

"Я думаю, що починаючи із середини березня — початку квітня ситуація з постачанням [електроенергії] має стати набагато кращою", — уточнив Шурма.

Як вважає урядовець, сезонне споживання енергії знизиться на 25-30%. Це можливо завдяки відключенню насосів, що працюють на опалення. Споживачі також менше опалюватимуть квартири з використанням електроприладів.

Шурма наголошує, що відключення світла, яке є сьогодні в Україні, є проблемою, але не настільки критичною. Наразі вітчизняні підприємства всіх галузей задіюють приблизно 50-70% своїх потужностей, додав чиновник. Так, виробництва адаптують свій графік, щоб виробляти 70-80% від своїх колишніх показників.

Проте в державі спостерігається ріст цін, каже Шурма. За його словами, причина цього в глобальному ціноутворенні на енергію та розбудові всієї системи енергопостачання в Європі. Ціни поповзуть униз і повернуться до попереднього рівня за кілька років, вважає представник ОП.

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Нагадаємо, 16 січня гендиректор компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко розповів, що ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною, тому відключення — це єдина можливість "не зробити все ще гірше".

Пресслужба Нацбанку України 12 січня розповіла, що інфляція в країні у 2023 році уповільниться завдяки послідовній економічній політиці за підтримки міжнародних партнерів.