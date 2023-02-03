Блекаут в Одесі: через аварію на підстанції майже все місто залишилося без світла

Через відсутність електропостачання багато мешканців опинилися без води в кранах. У ДТЕК повідомили, що ремонтна бригада вже проводить відновлювальні роботи.

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Через масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" в Одесі в п'ятницю, 3 лютого, тимчасово знеструмлено Суворівський, Приморський і Малинівський райони, а також частину Одеського району. Про це у соцмережах повідомила пресслужба "ДТЕК Одеські електромережі".

Як йдеться в заяві, опублікованій о 19:44, знеструмленими виявилися об'єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти в портовому місті.

До цього оператор у коментарях користувачам розповів, що сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Енергетиків відправили на місце для з'ясування причин та проведення ремонтних робіт.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", — звернулися до населення до ДТЕК.

Водночас причина аварії не називається.

Видання "Думська" зі свого боку уточнює, що через відсутність електроенергії у багатьох жителів також зникла вода в кранах.

Як повідомляють люди, електрика зникла навіть у тих будинках, де зазвичай світло не відключають.

"Світло затремтіло, блимало і вимкнулося", — розповіла мешканка Фонтанської дороги Ольга.

У місцевих Telegram-каналах додають, що через відсутність електропостачання у місті зупинився рух тролейбусів.

Ближче до 22.00 у соцмережах почали повідомляти, що у мешканців уже вмикається світло.

Нагадаємо, 19 січня в межах Міжнародного економічного форуму у швейцарському Давосі заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма розповів, що ситуація з енергопостачанням в Україні може стати набагато кращою в середині березня — на початку квітня. За його словами, покращення погодних умов та зростання світлового дня вплинуть у позитивний бік на ситуацію в енергосистемі в країні.

Раніше Фокус розповідав про те, що Національна комісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг під час засідання 24 січня вирішила оштрафувати компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі" за недотримання графіків відключення електроенергії.