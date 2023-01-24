Відключення світла в Україні: ДТЕК у Києві та Одесі покарали після перевірок

Обленерго "нарвалися" на штраф, оскільки з невідомих причин вирішили не повідомляти своїх споживачів про тривалість та частоту відключень електроенергії.

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Національна комісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання у вівторок, 24 січня, вирішила оштрафувати компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі" за недотримання графіків відключення електроенергії.

Повідомляється, що обидві компанії оштрафували, оскільки з'ясувалося, що вони не інформували на своїх сайтах про існуючі обмеження в енергосистемі. Надалі компанії попросили дотримуватись вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та не порушувати Ліцензійні умови щодо розподілу електричної енергії.

При цьому на сайтах " ДТЕК Київські електромережі " та " ДТЕК Одеські електромережі " опубліковані однакові заяви щодо покарання. У повідомленнях сказано, що компанії категорично не згодні з рішенням регулятора про штраф і оскаржуватимуть його в суді.

"Героїзм українських енергетиків не може ставити під сумнів рішення регулятора. Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити чесне ім'я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень", – йдеться на сайті обох обленерго.

У той же час, вже на наступному засіданні комісія збирається розглядати питання з приводу штрафних санкцій щодо ще п'яти обленерго:

ПрАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО";

ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО;

"ДТЕК Київські регіональні електромережі";

ПрАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО";

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

Зазначимо, що 17 січня НКРЕКП вже оштрафувала деякі обленерго, оскільки підприємства порушували графіки відключення світла. Тоді було оштрафовано три обленерго, а саме:

АТ "Вінницяобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

ПрАТ "Волиньобленерго".

Згідно з рішенням регулятора, ці підприємства були оштрафовані на 85 тис. грн.

Як подати скаргу, якщо часто вимикають електроенергію?

Щоб Комісія (НКРЕКП) розглянула звернення споживача, потрібно:

вказати ПІБ, місце проживання громадянина;

викласти суть скарги, зауваження, пропозиції, заяви тощо;

заявник повинен підписати письмове звернення із зазначенням дати;

письмове звернення можна надіслати онлайн.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що до НКРЕКП з листопада 2022 року надійшло понад 2,5 тис. звернень та скарг від споживачів з усієї України. Люди скаржилися на несправедливі вимкнення електрики.

Також Фокус пояснював, чому українцям досі відключають електрику.