Відключення світла в Україні: три обленерго оштрафували за несправедливі графіки

Операторів систем розподілу у Вінницькій, Чернівецькій і Волинській областях було оштрафовано на 85 тисяч гривень. Керівників зобов'язали надавати споживачам достовірну інформацію про аварійні відключення.

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Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала трьох операторів систем розподілу (ОСР) — АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електрики споживачам. Про це 17 січня повідомила пресслужба регулятора.

У повідомленні сказано, що у вівторок НКРЕКП провела засідання, під час якого було розглянуто результати перевірки діяльності операторів систем розподілу електроенергії у період із листопада по грудень 2022 року.

"За результатами перевірок встановлено, що зазначені підприємства допустили порушення вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та не дотримувалися Ліцензійних умов щодо розподілу електричної енергії щодо порушення графіків відключень електропостачання споживачів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані обленерго склали графік так, що відключення світла було розподілено між абонентами несправедливо. Ба більше, ОСР неналежним чином інформували споживачів про відключення електрики, зокрема через власні інтернет-ресурси.

Зрештою регулятор ухвалив рішення накласти на "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень і зобов'язала надалі дотримуватися справедливих графіків відключень, а також належного оповіщення громадян.

Крім цього, регулятор ухвалив рішення оштрафувати керівників вищевказаних організацій на 1 700 гривень.

"НКРЕКП зазначає, що при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами і повинен надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень", — підсумували у нацкомісії.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України 21 грудня зобов'язав обленерго виправити усі порушення у роботі регіональних енергопостачальників. В уряді акцентували на справедливому розподілі тривалості відключень світла та встановленні адекватних графіків планових відключень.

НКРЕКП 10 січня підготувала позапланові перевірки через скарги споживачів на виборчі відключення світла. Комісія ухвалила рішення провести перевірки у семи обленерго, зокрема в Київській, Одеській, Хмельницькій та інших областях.