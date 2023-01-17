Отключения света в Украине: три облэнерго оштрафовали за несправедливые графики

Операторы систем распределения в Винницкой, Черновицкой и Волынской областей были оштрафованы на 85 тысяч гривен. Руководителей обязали предоставлять потребителям достоверную информацию об аварийных отключениях.

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Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала три оператора систем распределения (ОСР) — АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электричества потребителям. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регулятора.

В сообщении сказано, что во вторник НКРЭКУ провела заседание, в ходе которого были рассмотрены результаты проверки деятельности операторов систем распределения электроэнергии в период с ноября по декабрь 2022 года.

"По результатам проверок установлено, что указанные предприятия допустили нарушения требований Закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не придерживались Лицензионных условий по распределению электрической энергии в части нарушения графиков отключений электроснабжения потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные облэнерго составили график таким образом, что отключение света было распределено между абонентами несправедливо. Более того ОСР ненадлежащим образом информировали потребителей об отключениях электричества, в том числе через собственные интернет-ресурсы.

В итоге регулятор принял решение наложить на "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен и обязала в дальнейшем придерживаться справедливых графиков отключений, а также надлежащего оповещения граждан.

Помимо этого регулятор принял решение оштрафовать руководителей вышеуказанных организаций на 1700 гривен.

"НКРЭКУ отмечает, что при применении аварийной разгрузки ОСР не должен допускать дискриминацию между пользователями и должен предоставлять потребителям достоверную и своевременную информацию о графиках аварийных отключений", — подытожили в нацкомисии.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 21 декабря обязал облэнерго исправить все нарушения в работе региональных энергопоставщиков. В правительстве акцентировали на справедливом распределении продолжительности отключений света и установлении адекватных графиков плановых отключений.

НКРЭКУ 10 января подготовила внеплановые проверки из-за жалоб потребителей на избирательные отключения света. Комиссия приняла решение провести проверки в семи облэнерго, в том числе в Киевской, Одесской, Хмельницкой и других областях.