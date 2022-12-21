Устранить до конца года: Кабмин обязал исправить все нарушения в работе облэнерго
В числе ключевых нарушений: несоблюдение продолжительности отключения и нарушение длительности перерывов между графиками отключений. В правительстве считают, что облэнерго должны распределять электроэнергию среди пользователей более справедливо.
Кабинет министров Украины 20 декабря в ходе совещания обговорил текущую ситуацию в энергосистеме страны и поднял вопрос об обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями. Министры акцентировали на нарушениях в работе региональных энергопоставщиков, и дали срок исправить все ошибки до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В частности председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что в области электроэнергетики было зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов:
- нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;
- применение стабилизационных графиков, непредусмотренных действующим законодательством;
- отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в перечень критической инфраструктуры;
- несоблюдение продолжительности отключения;
- отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, которые входят в перечень критической инфраструктуры.
По информации Госэнергонадзора, лидерами по зафиксированным нарушениям являются:
- ЧАО "Волыньоблэнерго";
- ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- АО "Полтаваоблэнерго";
- ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";
- ОАО "Тернопольоблэнерго";
- ОАО "Черниговоблэнерго".
Меньше всего нарушений было выявлено в работе следующих организаций:
- АО "Прикарпатьеоблэнерго";
- АО "Харьковоблэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго".
"Нарушения должны быть устранены до 31 декабря. В случае невыполнения предписаний будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.
В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что проверки по выявлению ошибок в работе региональных поставщиков электроэнергии должны проводиться на постоянной основе. По мнению главы правительства, они будут способствовать более справедливому распределению электроэнергии среди пользователей.
"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей",- подытожил Шмыгаль.
Напомним, украинские граждане, несмотря на все сложности, связанные с отключением электричества, шутят на эту тему, создавая новые мемы. Фокус собрал лучшие из них.