Устранить до конца года: Кабмин обязал исправить все нарушения в работе облэнерго

В числе ключевых нарушений: несоблюдение продолжительности отключения и нарушение длительности перерывов между графиками отключений. В правительстве считают, что облэнерго должны распределять электроэнергию среди пользователей более справедливо.

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Кабинет министров Украины 20 декабря в ходе совещания обговорил текущую ситуацию в энергосистеме страны и поднял вопрос об обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями. Министры акцентировали на нарушениях в работе региональных энергопоставщиков, и дали срок исправить все ошибки до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что в области электроэнергетики было зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов:

нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, непредусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в перечень критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, которые входят в перечень критической инфраструктуры.

По информации Госэнергонадзора, лидерами по зафиксированным нарушениям являются:

ЧАО "Волыньоблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

ОАО "Черниговоблэнерго".

Меньше всего нарушений было выявлено в работе следующих организаций:

АО "Прикарпатьеоблэнерго";

АО "Харьковоблэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго".

"Нарушения должны быть устранены до 31 декабря. В случае невыполнения предписаний будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что проверки по выявлению ошибок в работе региональных поставщиков электроэнергии должны проводиться на постоянной основе. По мнению главы правительства, они будут способствовать более справедливому распределению электроэнергии среди пользователей.

"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей",- подытожил Шмыгаль.

Напомним, украинские граждане, несмотря на все сложности, связанные с отключением электричества, шутят на эту тему, создавая новые мемы. Фокус собрал лучшие из них.