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Украина Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

"Это аварийное или экстренное?": украинцы шутят об отключениях света в соцсетях, лучшие мемы

кот и лампа, кот с лампой, кот возле лампы, лампа и кот
Фото: Facebook | Украинцы делятся мемами про отключения света

Несмотря на сложности, связанные с отключениями света, украинские пользователи сети сохраняют оптимизм и делятся мемами на эту тему. Фокус собрал лучшие из них.

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Уже более двух месяцев украинцы живут в условиях отключений света, вызванных ударами по инфраструктуре со стороны российских войск. Несмотря на все сложности, связанные с длительным отсутствием электроэнергии, пользователи сети шутят на эту тему, создавая новые мемы. Фокус собрал лучшие из них.

Предметом для шуток стала ситуация, при которой отключения света в пределах даже одного района происходит неравномерно — когда в одном доме электричество есть, а в соседнем отсутствует.

отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы

Также украинцы обыграли в мемах тему графиков отключений, данные в которых у ряда потребителей не соответствуют фактическому времени исчезновения электроэнергии.

отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы

Отключения света сильно изменили привычный быт украинцев — это не могло не отразиться и в мемах, публикуемых в соцсетях.

отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
отключения света, отключения мемы Fullscreen
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отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы
отключения света, отключения мемы

Ранее мы писали о том, на какие мемы украинцев вдохновила смерть херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова а также взрыв на Крымском мосту.

Тем временем в компании "Укрэнерго" 20 декабря рассказали, что по состоянию на утро 20 декабря в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей. После очередных обстрелов энергетических объектов 19 декабря в центральных регионах Украины и Киеве ситуация с энергоснабжением ухудшилась.