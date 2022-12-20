"Это аварийное или экстренное?": украинцы шутят об отключениях света в соцсетях, лучшие мемы

Несмотря на сложности, связанные с отключениями света, украинские пользователи сети сохраняют оптимизм и делятся мемами на эту тему. Фокус собрал лучшие из них.

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Уже более двух месяцев украинцы живут в условиях отключений света, вызванных ударами по инфраструктуре со стороны российских войск. Несмотря на все сложности, связанные с длительным отсутствием электроэнергии, пользователи сети шутят на эту тему, создавая новые мемы. Фокус собрал лучшие из них.

Предметом для шуток стала ситуация, при которой отключения света в пределах даже одного района происходит неравномерно — когда в одном доме электричество есть, а в соседнем отсутствует.

Также украинцы обыграли в мемах тему графиков отключений, данные в которых у ряда потребителей не соответствуют фактическому времени исчезновения электроэнергии.

Отключения света сильно изменили привычный быт украинцев — это не могло не отразиться и в мемах, публикуемых в соцсетях.

Ранее мы писали о том, на какие мемы украинцев вдохновила смерть херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова а также взрыв на Крымском мосту.

Тем временем в компании "Укрэнерго" 20 декабря рассказали, что по состоянию на утро 20 декабря в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей. После очередных обстрелов энергетических объектов 19 декабря в центральных регионах Украины и Киеве ситуация с энергоснабжением ухудшилась.