"Це аварійне чи екстрене?": українці жартують про відключення світла в соцмережах, найкращі меми

Незважаючи на складнощі, пов'язані з відключеннями світла, українські користувачі мережі зберігають оптимізм та діляться мемами на цю тему. Фокус зібрав найкращі з них.

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Вже понад два місяці українці живуть в умовах відключення світла, викликаних ударами по інфраструктурі з боку російських військ. Незважаючи на всі складнощі, пов'язані із тривалою відсутністю електроенергії, користувачі мережі жартують на цю тему, створюючи нові меми. Фокус зібрав найкращі з них.

Предметом для жартів стала ситуація, коли відключення світла в межах навіть одного району відбувається нерівномірно — коли в одному будинку електрика є, а в сусідньому відсутня.

Також українці обіграли у мемах тему графіків відключень, дані в яких у ряду споживачів не відповідають фактичному часу зникнення електроенергії.

Відключення світла сильно змінили звичний побут українців — це не могло не позначитися і на мемах, що публікуються в соцмережах.

Раніше ми писали про те, на які меми українців надихнула смерть херсонського колаборанта Кирила Стремоусова і вибух на Кримському мосту.

Тим часом у компанії "Укренерго" 20 грудня розповіли, що станом на ранок 20 грудня в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужностей. Після чергового обстрілу енергетичних об'єктів 19 грудня в центральних регіонах України та Києві ситуація з енергопостачанням погіршилася.