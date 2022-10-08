"Мне нравится, как оно горит": пожар на Крымском мосту вдохновил украинцев на мемы

Пользователи Сети обрадовались повреждению символа российской оккупации и в шутку назвали виновников инцидента.

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Утром 8 октября стало известно, что Крымский мост взорван: повреждено железнодорожное полотно, обрушились пролеты, на мосту горят 7 цистерн из проходившего в этот момент состава. Фокус собрал мемы, которые украинцы — пользователи социальных сетей посвятили этому происшествию.

Взрыв на Крымском мосту откровенно обрадовал украинцев: поврежден объект, который стал символом незаконной оккупации украинского Крыма. Пользователи пишут, что готовы "вечно смотреть на горящий Крымский мост", и даже ставят кадры с места происшествия обоями для смартфонов. Один из авторов также вспомнил известный мем про мужчину, устроившего пожары в 8 квартирах и фразу: "Мне нравится, как оно горит".

[ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост [ + – ] Мемы про Крымский мост

Некоторые предположили, что диверсия стала "подарком" президенту РФ Владимиру Путину в честь дня рождения.

[ + – ] Мемы про Крымский мост, посвященные юбилею Владимира Путина [ + – ] Мемы про Крымский мост, посвященные юбилею Владимира Путина [ + – ] Мемы про Крымский мост, посвященные юбилею Владимира Путина

[ + – ] Взрыв на Крымском мосту: "официальная" реакция Кремля

Многие пользователи в соцсетях задумались над причинами взрыва и предложили свои версии. Одни в шутку изобразили, как причиной пожара стал окурок, выброшенный из окна поезда, другие считают причастными бывших президентов Украины Виктора Януковича и Петра Порошенко, пресс-служба ГСЧС намекнула, что всему виной нарушение пожарной безопасности. Один из авторов с изобразил, будто ВСУ подкрались к Крымскому мосту по воде и атаковали его с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

[ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту [ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту [ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту [ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту [ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту [ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту [ + – ] Мемы о причинах пожара на Крымском мосту

Ранее Национальный антимонопольный комитет РФ заявил, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь цистерн железнодорожного состава, заполненных топливом. Глава оккупационного "парламента" Крыма Владимир Константинов утверждает, что взрыв на Крымском мосту устроили украинцы.

Писали также, что из-за пожара на Крымском мосту ограничили движение транспорта. Оккупационные власти направили локомотивы, чтобы убрать горящий состав, а также готовятся запустить паромную переправу. Тем временем, собралась огромная очередь из автомобилей.

7 октября украинцы создали множество мемов в честь юбилея Владимира Путина. Пользователи соцсетей обильно приправили свои поздравления черным юмором, пожелав ему поскорее оказаться в Аду.

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