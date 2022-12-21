Усунути до кінця року: Кабмін зобов'язав виправити всі порушення у роботі обленерго

Серед ключових порушень: недотримання тривалості відключення і порушення тривалості перерв між графіками відключень. В уряді вважають, що обленерго мають розподіляти електроенергію серед користувачів справедливіше.

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Кабінет міністрів України 20 грудня під час наради обговорив поточну ситуацію в енергосистемі країни та порушив питання щодо забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності й електроенергії між споживачами. Міністри наголосили на порушеннях у роботі регіональних енергопостачальників, і дали термін виправити усі помилки до 31 грудня поточного року. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема голова Держенергонагляду Руслан Слободян зазначив, що в галузі електроенергетики було зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів:

порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, які не передбачені чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об'єктів, які не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність узгодженого з органами місцевого самоврядування переліку підприємств, що входять до переліку критичної інфраструктури.

За інформацією Держенергонагляду, лідерами із зафіксованих порушень є:

ПрАТ "Волиньобленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

АТ "Полтаваобленерго";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ВАТ "Тернопільобленерго";

ВАТ "Чернігівобленерго".

Найменше порушень було виявлено в роботі таких організацій:

АТ "Прикарпаттяобленерго";

АТ "Харківобленерго";

ПрАТ "Кіровоградобленерго".

"Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства", — йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перевірки щодо виявлення помилок у роботі регіональних постачальників електроенергії мають проводитися на постійній основі. На думку глави уряду, вони сприятимуть більш справедливому розподілу електроенергії серед користувачів.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, іноді навіть навпаки, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, українські громадяни, незважаючи на всі складнощі, пов'язані з відключенням електрики, жартують на цю тему, створюючи нові меми. Фокус зібрав найкращі з них.