"Дискриминационные" отключения света: в Киеве и 6 областях Украины пройдут внезапные проверки

Украинцы все чаще жалуются на дискриминацию при отключении электроэнергии. В связи с этим специалистов отправят в Одесскую, Полтавскую, Киевскую и еще ряд областей.

Related video

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) готовит внеплановые проверки из-за жалоб потребителей на избирательные отключения света. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии 10 января.

Регулятор принял решение из-за третьей волны жалоб потребителей, отметили представители НКРЭКУ на заседании.

"Комиссия продолжает получать от граждан жалобы по дискриминационным отключениям электроэнергии. На основании этих жалоб надо принять решение о внеплановых выездных проверках", — заявили члены комиссии.

[ + – ] О внеплановых проверках облэнерго речь идет в конце 44-й минуты

НКРЭКУ устроит проверки в следующих областях:

Киевской;

Одесской;

Волынской;

Ивано-Франковской;

Хмельницкой;

Полтавской;

и в Киеве.

Регулятор собирается проверить такие компании:

"ДТЭК Киевские электросети";

"ДТЭК Киевские региональные электросети";

"ДТЭК Одесские электросети";

"Полтаваоблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго";

"Волыньоблэнерго";

"Прикарпатьеоблэнерго" (Ивано-Франковская область).

Госкомиссия решила не проводить внеплановую выездную проверку "Закарпатьеоблэнерго".

Кроме этого, НКРЭКУ оштрафовала "Полтаваоблэнерго" за несоблюдение требований нормативно-правовых актов, регулирующих рынок электроэнергии. Сумма штрафа не указывается.

Еще четырем поставщикам ("Сумыоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "ДТЭК Днепровские электросети") вынесли предупреждения.

Напомним, что 27 декабря прошлого года НКРЭКУ хотела проверить 8 облэнерго из-за жалоб граждан на дискриминационные отключения.

Нацкомиссия ранее давала советы по правильному написанию жалобы на несправедливые отключения электроэнергии. Довольно большая часть обращений оформляются ненадлежащим образом, поэтому их не рассматривают.

Фокус 10 января писал о готовности властей Киева к возможным негативным сценариям при длительных аварийных отключениях света. В городе открыли 482 "пункта несокрушимости" и более 60 пунктов ГСЧС.