Отключения света в Украине: в 8 областях проведут внеплановые проверки из-за жалоб

После сообщений граждан о непоследовательных отключениях электроэнергии, Нацкомиссия в сфере энергетики проверит работу облэнерго в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Тернопольской и других областях, а также в Киеве.

Related video

После жалоб граждан представители Национальной комиссии Украины, осуществляющей надзор в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 27 декабря решили проверить соблюдение графиков отключений в восьми областях. Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Госрегулятор в сфере энергетики проведет проверки в таких областях:

Винницкой;

Закарпатской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Киевской;

и Киеве.

Сотрудники НКРЭКУ проверят, как придерживаются графиков отключений электроэнергии в следующих организациях;

"Винницаоблэнерго";

"Закарпатьеоблэнерго";

"Тернопольоблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго";

"Львовоблэнерго";

"Одесские электросети";

"Киевские электросети";

"Киевские региональные электросети";

"Полтаваоблэнерго".

Напомним, что НКРЭКУ составили советы, как правильно написать жалобу на несправедливое отключение света. По словам представителей пресс-службы госрегулятора, многие обращения потребителей оформлены ненадлежащим образом, из-за чего, согласно законодательству, они остаются без рассмотрения.

Ранее Фокус сообщал, что, с 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей. По сообщениям НКРЭКУ, для бытовых потребителей расценки на свет будут прежними.