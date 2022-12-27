Отключения света в Украине: в 8 областях проведут внеплановые проверки из-за жалоб
После сообщений граждан о непоследовательных отключениях электроэнергии, Нацкомиссия в сфере энергетики проверит работу облэнерго в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Тернопольской и других областях, а также в Киеве.
После жалоб граждан представители Национальной комиссии Украины, осуществляющей надзор в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 27 декабря решили проверить соблюдение графиков отключений в восьми областях. Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.
Госрегулятор в сфере энергетики проведет проверки в таких областях:
- Винницкой;
- Закарпатской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Киевской;
- и Киеве.
Сотрудники НКРЭКУ проверят, как придерживаются графиков отключений электроэнергии в следующих организациях;
- "Винницаоблэнерго";
- "Закарпатьеоблэнерго";
- "Тернопольоблэнерго";
- "Хмельницкоблэнерго";
- "Львовоблэнерго";
- "Одесские электросети";
- "Киевские электросети";
- "Киевские региональные электросети";
- "Полтаваоблэнерго".
Напомним, что НКРЭКУ составили советы, как правильно написать жалобу на несправедливое отключение света. По словам представителей пресс-службы госрегулятора, многие обращения потребителей оформлены ненадлежащим образом, из-за чего, согласно законодательству, они остаются без рассмотрения.
Ранее Фокус сообщал, что, с 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей. По сообщениям НКРЭКУ, для бытовых потребителей расценки на свет будут прежними.