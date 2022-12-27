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Отключения света в Украине: в 8 областях проведут внеплановые проверки из-за жалоб

НКРЭКУ, темный город, город без света,
Фото: Regnum | НКРЭКУ проверит, придерживаются ли графиков отключений в облэнерго

После сообщений граждан о непоследовательных отключениях электроэнергии, Нацкомиссия в сфере энергетики проверит работу облэнерго в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Тернопольской и других областях, а также в Киеве.

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После жалоб граждан представители Национальной комиссии Украины, осуществляющей надзор в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 27 декабря решили проверить соблюдение графиков отключений в восьми областях. Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Госрегулятор в сфере энергетики проведет проверки в таких областях:

  • Винницкой;
  • Закарпатской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Киевской;
  • и Киеве.

Сотрудники НКРЭКУ проверят, как придерживаются графиков отключений электроэнергии в следующих организациях;

  • "Винницаоблэнерго";
  • "Закарпатьеоблэнерго";
  • "Тернопольоблэнерго";
  • "Хмельницкоблэнерго";
  • "Львовоблэнерго";
  • "Одесские электросети";
  • "Киевские электросети";
  • "Киевские региональные электросети";
  • "Полтаваоблэнерго".

Напомним, что НКРЭКУ составили советы, как правильно написать жалобу на несправедливое отключение света. По словам представителей пресс-службы госрегулятора, многие обращения потребителей оформлены ненадлежащим образом, из-за чего, согласно законодательству, они остаются без рассмотрения.

Ранее Фокус сообщал, что, с 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей. По сообщениям НКРЭКУ, для бытовых потребителей расценки на свет будут прежними.