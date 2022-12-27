Відключення світла в Україні: у 8 областях проведуть позапланові перевірки через скарги

Після повідомлень громадян про непослідовні відключення електроенергії Нацкомісія у сфері енергетики перевірить роботу обленерго у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Тернопільській та інших областях, а також у Києві.

Related video

Після скарг громадян представники Національної комісії України, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), на засіданні 27 грудня вирішили перевірити дотримання графіків відключень у восьми областях. Про це повідомляється на сайті НКРЕКУ.

Держрегулятор у сфері енергетики проведе перевірки у таких галузях:

Вінницькій;

Закарпатській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Київській;

і Києві.

Співробітники НКРЕКУ перевірять, як дотримуються графіків відключень електроенергії в таких організаціях:

"Вінницяобленерго";

"Закарпаттяобленерго";

"Тернопільобленерго";

"Хмельницькобленерго";

"Львівобленерго";

"Одеські електромережі";

"Київські електромережі";

"Київські регіональні електромережі";

"Полтаваобленерго".

Нагадаємо, що НКРЕКУ склали поради, як правильно написати скаргу на несправедливе відключення світла. За словами представників пресслужби держрегулятора, багато звернень споживачів оформлено неналежним чином, через що, згідно із законодавством, вони залишаються без розгляду.

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 січня зростуть тарифи на електроенергію для деяких споживачів. За повідомленнями НКРЕКУ, для побутових споживачів розцінки на світло будуть незмінними.