Блэкаут в Киеве: власти готовятся к негативным сценариям при длительных отключениях света

Киевские чиновники не могут спрогнозировать количество атак ВС РФ ракетами или иранскими дронами. Жителям города советуют разумно потреблять электроэнергию и в экстренных случаях использовать "пункты несокрушимости".

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Киевские власти готовятся к возможным негативным сценариям при длительных аварийных отключениях электроэнергии и надеются на работу "пунктов несокрушимости". Об этом рассказал в интервью "ТСН" 10 января глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

В Киеве и по всей Украине увеличивается потребление электроэнергии из-за морозов и активизации работы предприятий после праздников. Чтобы обеспечить баланс в энергосистеме, действуют лимиты потребления во всех регионах, напомнил глава КГВА.

"Киев является неотъемлемой частью энергосистемы страны и соблюдает предоставленные ему лимиты потребления. Призываем жителей столицы разумно и ответственно потреблять электроэнергию", — заявил он.

В Киеве, как отметил Попко, удалось развернуть 482 стационарных "пунктов несокрушимости" и более 60 пунктов ГСЧС. В столице накануне открыли "городок несокрушимости" на территории "Дарынка", который может принять более 1000 человек.

По словам Попко, городок обустроен местами для отдыха, Starlink-хабом и имеет отдельные зоны для обучения и преподавания.

"Есть места для детей, где они смогут развлечься. Даже есть отдельная территория для выгула домашних питомцев. В случае блэкаута городок будет действовать автономно – непрерывную работу обеспечивают 7 генераторов совокупной мощностью 2 МВт, а связь работает благодаря 7 терминалам Starlink", — проинформировал чиновник.

Приоритетная задача властей столицы — обеспечить теплом, водой и электроэнергией больницы и госпитали. Эти объекты обеспечены генераторами и достаточным запасом горючего для автономной работы, указал он.

Украинские силы ПВО, как сказал Попко, ломают планы вражеских войск оставить город без света, тепла и воды. Для противодействия ВС РФ они используют зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы.

"Лучшее тому доказательство – последняя атака "шахидами", во время которой силы ПВО уничтожили 32 из 32 вражеских беспилотников", — привел пример Попко.

Спрогнозировать количество атак ракетами или иранскими БПЛА Shahed, практически невозможно, заключил глава столичной военной администрации.

Напомним, что украинские энергетики сейчас работают над запуском новой схемы электроснабжения Киева. Согласно плану, системы подачи воды и отопления всегда будут с генерацией.

Минагрополитики 4 января спрогнозировало увеличение цен на продукты из-за веерных отключений света и массового использования генераторов.

Украинские интернет-провайдеры ранее получили 172 батареи SBL для поддержания работы во время отключения света.