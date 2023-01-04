Интернет будет даже без света: провайдеры получили батареи от Минцифры

Речь идет о 29-ти провайдерах, которые работают в наиболее подверженных блэкауту областях Украины: Харьковской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Житомирской и Киевской.

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Батареи SBL в количестве 172-х штук были переданы при помощи канадской технологической организации eQualitie, DEPS и Ассоциации "Правообладателей и поставщиков контента", сообщает Минцифры.

"Батареи смогут поддерживать электропитание сети провайдера пока нет электроэнергии, а украинцам – быть в курсе последних новостей и оставаться на связи с родными", — заявили в министерстве.

[ + – ] Минцифры передала батареи провайдерам Фото: Минцифры

От себя отметим, что такая инициатива поможет небольшим провайдерам не потерять бизнес. Ведь из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российским агрессором большое количество украинцев переходят к провайдерам, которые даже в условиях блэкаута продолжают работу.

Суть здесь не в генераторах или батареях (хотя каждый провайдер адаптируется как может), а в новой перспективной технологии PON (passive optical network). Для функционирования достаточно просто обеспечить электричеством только участок провайдера и роутер пользователя (например, через пауэрбанк), а не поддерживать питание по всей линии, как обычно.

Крупные игроки рынка уже активно обкатывают эту технологию и к ним выстраивается очередь из клиентов. А вот средним и мелким провайдерам, у которых нет средств на модернизацию сети, приходится туго. Так что инициатива Минцифры с батареями SBL станет для них подспорьем в тяжелые времена.

Как ранее писал Фокус, отключения света в Украине будут продолжаться до конца отопительного сезона.

Также сообщали о том, что компания Oukitel презентовала недавно портативный аккумулятор, способный питать электроприборы разного типа и даже электромобили.