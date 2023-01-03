Новая электростанция зарядит любую технику и даже Tesla: характеристики (видео)

Батарея на 5,12 кВт-ч мгновенно запускается при перебоях с электроэнергией, а заряжать ее можно от солнечных панелей.

Related video

Китайская компания Oukitel выпустила легкую и производительную зарядную станцию Abearl P5000. Производитель раскрыл характеристики устройства на официальном сайте.

Как утверждает Abearl (суббренд Oukitel), батарея P5000 обладает емкостью 5,12 кВт-ч и "самой высокой плотностью энергии в мире", а также долговечностью, выдерживая 3500 циклов зарядки. Запаса энергии станции достаточно, чтобы несколько часов обеспечивать электроэнергией оборудование в мастерской или фотостудии, а также зарядить электромобиль Tesla на 38 км пути.

Выходная мощность станции составляет 2200 Вт, входная — 1800 Вт, что позволяет подключать к ней практически любую бытовую технику: компьютеры, телевизоры, холодильники, кондиционеры, обогреватели и так далее. Встроенный режим UPS при отключении света гарантирует перевод устройств на работу от аккумулятора всего за 10 мс.

Зарядка Abearl P5000 получила 15 независимых разъемов, к каждому из которых можно подключить по устройству: USB-разъемы, розетки для переменного и постоянного тока, выход для электромобиля. Заряжать станцию можно от розеток домашней электросети или солнечных батарей. При своих характеристиках станция весит всего 50 кг, ее можно возить за собой за ручку, будто чемодан. С 6 января Abearl P5000 станет доступной для заказа на Kickstarter.

"Все аккумуляторы прошли серию строгих тестов, таких как испытания на падение, экстремально высокие и низкие температуры, проверка циклов зарядки и т. д. Основных промышленных стандартов недостаточно, мы должны убедиться, что P5000 является самой безопасной электростанцией в истории", — заявил директор по исследованиям и разработкам Abearl Рики Джонсон, передает Gizchina.

Ранее писали, что украинский инженер Алексей Вишневский создал мощные зарядные станции для ВСУ. Себестоимость прибора оказалась 16 тыс. грн, большую часть деталей создатель смог купить в обычных магазинах.

Писали также, как завезти генератор в Украину без пошлины и налогов, которые составляют около 25% от стоимости. Правительство разрешило ввоз таких товаров без дополнительных платежей, однако на практике украинцы столкнулись с проблемами.