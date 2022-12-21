Украинский инженер создал мощные пауэрбанки для ВСУ: можно запитать даже танк (видео)

Львовянин передал военным уже восемь аккумуляторов с высокой емкостью и простым интерфейсом, еще два отправятся следом.

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Инженер-исследователь из SoftServe Алексей Вишневский разработал мощный повербанк, который помогает украинским военным заряжать технику во время войны. Он рассказал о своем детище в интервью на телеканале "Перший Західний".

Айтишник из Львова поделился, что занялся разработкой портативной батареи еще до массовых отключений света по просьбе товарища-военнослужащего, который пожаловался на нехватку электроснабжения для дронов и терминалов Starlink. Бойцам ВСУ нужно было компактное решение, поскольку не всегда есть возможность возить с собой массивные аккумуляторы.

[ + – ] Зарядные станции Алексея Вишневского Фото: dev.ua

По словам Алексея Вишневского, он много лет изучал электротехнику, поэтому быстро включился в работу вместе с командой "R&D Things" и за неделю создал свой повербанк из подручных материалов, часть из которых нашел дома, а часть — купил в торговых центрах. Первый прототип выглядел "страшно" из-за торчащих проводов, обмотанных изолентой, несколько раз устройство сгорало из-за ненадежных китайских деталей.

Методом проб и ошибок инженер собрал рабочий прототип батареи емкостью 2,8 кВт в виде железного чемодана, внутри которого находятся три основных компонента: батарея, инвертор и зарядный блок. Повербанк получил простой интерфейс, понятный военным, пару розеток на 220 V, несколько USB-разъемов и зарядное устройство. Разработчик также позаботился о защите от воды и ударов. Себестоимость прибора оказалась 16 тысяч грн, тогда как зарубежные модели такой же емкости стоят 70-100 тысяч грн.

[ + – ] Алексей Вишневский за сборкой батареи

Как уверяет айтишник, характеристики его мобильной батареи позволяют запустить танк и зарядить более 200 смартфонов. Время полной зарядки такого повербанка занимает около суток, но его можно сократить, поставив более дорогие иностранные комплектующие, которые не продаются в Украине.

Алексей Вишневский уже сделал и передал на фронт восемь портативных батарей, вскоре отправит военным еще две. После атак по энергетической инфраструктуре и начала масштабных отключений электроснабжения он ускорил сборку, занимаясь ею по вечерам после основной работы.

Ранее писали, что в Украине разработали сверхмощное зарядное устройство SCAT-460 для ВСУ. Источник энергии обладает емкостью 240 000 мАч, которой хватит для зарядки 120 мобильных телефонов, 20 квадрокоптеров или 10 часов работы терминалов Starlink.

Сообщали также, как своими руками создать повербанк из старых аккумуляторов. Подойдут детали от одноразовых электронных сигарет, смартфонов и других устройств, главное все правильно собрать и вместить в подходящий корпус.