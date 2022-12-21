Український інженер створив потужні павербанки для ЗСУ: можна підживити навіть танк (відео)

Львів'янин передав військовим уже вісім акумуляторів із високою ємністю й простим інтерфейсом, ще два вирушать слідом.

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Інженер-дослідник із SoftServe Олексій Вишневський розробив потужний повербанк, який допомагає українським військовим заряджати техніку під час війни. Він розповів про своє дітище в інтерв'ю на телеканалі "Перший Західний".

Айтішник зі Львова поділився, що зайнявся розробкою портативної батареї ще до масових відключень світла на прохання товариша-військовослужбовця, який поскаржився на нестачу електропостачання для дронів і терміналів Starlink. Бійцям ЗСУ потрібне було компактне рішення, оскільки не завжди є можливість возити із собою масивні акумулятори.

[ + – ] Зарядні станції Олексія Вишневського Фото: dev.ua

За словами Олексія Вишневського, він багато років вивчав електротехніку, тому швидко включився в роботу разом із командою R&D Things і за тиждень створив свій павербанк із підручних матеріалів, частину з яких знайшов удома, а частину купив у торгових центрах. Перший прототип мав "страшний" вигляд через дроти, які стирчали, обмотані ізолентою, кілька разів пристрій згорав через ненадійні китайські деталі.

Методом проб і помилок інженер зібрав робочий прототип батареї ємністю 2,8 кВт у вигляді залізної валізи, всередині якої розташовані три основні компоненти: батарея, інвертор і зарядний блок. Павербанк отримав простий інтерфейс, зрозумілий військовим, пару розеток на 220 V, кілька USB-роз'ємів і зарядний пристрій. Розробник також подбав про захист від води й ударів. Собівартість приладу виявилася 16 тисяч грн, тоді як закордонні моделі такої ж ємності коштують 70-100 тисяч грн.

[ + – ] Олексій Вишневський за збиранням батареї

Як запевняє айтішник, характеристики його мобільної батареї дозволяють запустити танк і зарядити понад 200 смартфонів. Час повної зарядки такого павербанку займає близько доби, але його можна скоротити, поставивши дорожчі іноземні комплектуючі, які не продаються в Україні.

Олексій Вишневський уже зробив і передав на фронт вісім портативних батарей, невдовзі відправить військовим ще дві. Після атак по енергетичній інфраструктурі та початку масштабних відключень електропостачання він прискорив збирання, займаючись ним вечорами після основної роботи.

Раніше писали, що в Україні розробили надпотужний зарядний пристрій SCAT-460 для ЗСУ. Джерело енергії має ємність 240 000 мАг, якої вистачить для зарядки 120 мобільних телефонів, 20 квадрокоптерів або 10 годин роботи терміналів Starlink.

Повідомляли також, як своїми руками створити павербанк зі старих акумуляторів. Підійдуть деталі від одноразових електронних сигарет, смартфонів та інших пристроїв, головне — все правильно зібрати й вмістити у відповідний корпус.