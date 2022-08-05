Заведе авто і забезпечить електрозварювання: в Україні створено потужний PowerBank для армії (відео)

Український PowerBank може зарядити 120 телефонів чи 15-20 квадрокоптерів. У нього протиударний і водонепроникний корпус із сталі

В Україні розробили надпотужний зарядний пристрій SCAT-460. Створювали PowerBank насамперед для ЗСУ. Подробиці гаджета розкрили на сайті компанії-творця.

[ + – ] Для заряджання передбачені 12-вольтні розетки та USB-порти

У мирний час українська фірма SCAT Power Batteries займалася доробкою акумуляторів електрокарів для збільшення їхнього запасу ходу. Але тепер їй довелося перепрофілюватись.

PowerBank SCAT-460 створювався спеціально для захисників України. Його помістили у міцний водонепроникний корпус із нержавіючої сталі. Прототипи активно тестували, щоб досягти високої надійності. Для ЗСУ їх продають практично за собівартістю, за ціною приблизно від 470 доларів.

[ + – ] Пристрій поміщений у сталевий водонепроникний корпус

У конструкції SCAT-460 використані літій-інкель-кобаль-марганцеві (Li-NMC) акумулятори ємністю 240 000 мА∙год. Цього достатньо для зарядки 120 мобільних телефонів або 15-20 квадрокоптерів, або ж 10 годин забезпечувати енергією термінали інтернету Starlink.

Важливо

У продаж надійшло перше у світі авто на сонячних батареях: подробиці та ціна (фото)

PowerBank також здатний завести десяток авто з розрядженим акумулятором. А два SCAT-460, підключені послідовно, можуть мати навіть зварювальний апарат. На корпусі передбачено як 12-вольтні розетки, так і USB-порти.

Зарядити павербанк можна не тільки від розетки, а й від автомобільного прикурювача або навіть сонячної батареї. Є функція швидкої зарядки від генератора авто — на 40% за 15 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що український школяр створив компактний павербанк для захисників України, здатний зарядити 15 телефонів.