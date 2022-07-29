Заряджає 15 телефонів: школяр зі Львова створив надпотужний павербанк для ЗСУ

Захар Щурко розробив власний PowerBank, здатний заряджати телефони, дрони, рації та інші пристрої. До кінця літа він планує виготовити щонайменше десять таких пристроїв.

Школяр зі Львова, 15-річний Захар Щурко, розробив надпотужний PowerBank, здатний зарядити 15 мобільних телефонів. Про це пише профільне IT-видання dev.ua.

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Як розповіли журналісти, львів'янин розробив зарядний пристрій, витративши на це кошти, які разом із братом збирав на ноутбук і велосипед, — 16 тис. грн.

"Ми вирішили, що без ноута й велосипеда прожити зможемо, а такий пристрій, можливо, зараз може врятувати комусь життя й наблизити перемогу", — пояснює підліток.

[ + – ] Захар Щурко та його винахід Фото: dev.ua

За словами Захара, ідея створення павербанка виникла давно, ще до повномасштабного вторгнення РФ. Удома часто пропадала електрика, і школяр у такий спосіб хотів продовжити роботу своїх гаджетів.

Усі деталі, використані в прототипі винаходу, заводські.

"Жодної уживаної деталі в пристрої немає. Я моніторив магазини Львова, пошукав в інтернеті й обрав оптимальне співвідношення ціни та якості", ― підкреслює хлопчик.

[ + – ] PowerBank, створений Захаром Щурком Фото: dev.ua

Від виникнення ідеї до моменту її реалізації минуло лише два тижні. Однак надалі виробництво зарядних пристроїв займатиме не більше тижня.

Першу модель свого PowerBank Захар відправить 1 батальйону 92 бригади ЗСУ. Як кажуть військові, таке джерело живлення буде незамінним на фронті не лише через свої властивості, а й тому, що працює тихо та не видає позицій.

Винахід підлітка здатний заряджати мобільні телефони, дрони, рації та інші пристрої. У разі потреби пристрій можна обладнати потужнішою батареєю.

[ + – ] Захар Щурко та його винахід Фото: dev.ua

До кінця літа Захар має намір виготовити щонайменше десять повербанків, які вирушать на фронт.

Нагадаємо, 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова зібрала 21 тис. грн для допомоги ЗСУ, граючи з людьми на вулиці. Киянка грала з усіма охочими. Хто програвав — платив переможцю, дівчинка здобула перемогу в усіх партіях.

Раніше Фокус писав, що українська "Армія дронів" відправила на фронт перші БПЛА DJI Mavic і Phantom. Українці жертвують свої апарати для захисту рідної країни разом із листами. Одними з волонтерів стали 12-річна Поліна та 14-річний Микита.