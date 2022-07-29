Заряжает 15 телефонов: школьник из Львова создал сверхмощный повербанк для ВСУ

Захар Щурко разработал собственный PowerBank, способный заряжать телефоны, дроны, рации и пр. До конца лета он планирует изготовить минимум 10 таких устройств.

Школьник из Львова, 15-летний Захар Щурко, разработал сверхмощный PowerBank, способный зарядить 15 мобильных телефонов. Об этом пишет профильное IT-издание dev.ua.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как рассказали журналисты, львовянин разработал зарядное устройство, потратив на это средства, которые вместе с братом собирал на ноутбук и велосипед — 16 тыс. грн.

"Мы решили, что без ноута и велосипеда прожить сможем, а такое устройство, возможно, сейчас может спасти кому-то жизнь и приблизить победу", — объясняет подросток.

[ + – ] Захар Щурко и его изобретение Фото: dev.ua

По словам Захара, идея создания повербанка возникла давно – еще до полномасштабного вторжения РФ. Дома часто пропадало электричество, и школьник таким образом хотел продолжить работу своих гаджетов.

Все детали, использованные в прототипе изобретения, заводские.

"Никакой подержанной детали в устройстве нет. Я мониторил магазины Львова, поискал в интернете и выбрал оптимальное соотношение цены и качества", ― подчеркивает мальчик.

[ + – ] PowerBank, созданный Захаром Щурко Фото: dev.ua

От возникновения идеи до момента ее реализации прошло всего две недели. Однако в дальнейшем производство зарядных устройств будет занимать не больше недели.

Первую модель своего PowerBank Захар отправит в 1 батальон 92 бригады ВСУ. Как говорят военные, такой источник питания будет незаменим на фронте не только из-за своих свойств, но также потому, что работает тихо и не выдает позиций.

Изобретение подростка способно заряжать мобильные телефоны, дроны, рации и другие устройства. При необходимости устройство можно оборудовать более мощной батареей.

[ + – ] Захар Щурко и его изобретение. Фото: dev.ua

До конца лета Захар намерен изготовить как минимум десять повербанков, которые отправятся на фронт.

Напомним, 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собрала 21 тыс. грн для помощи ВСУ, играя с людьми на улице. Киевлянка играла со всеми желающими. Кто проигрывал — платил победителю, девочка одержала победу во всех партиях.

Ранее Фокус писал, что украинская "Армия дронов" отправила на фронт первые БПЛА DJI Mavic и Phantom. Украинцы жертвуют свои аппараты для защиты родной страны вместе с письмами. Одними из волонтеров стали 12-летняя Полина и 14-летний Никита.