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Украина Российско-украинская война

10-летняя чемпионка мира по шашкам собрала 21 тыс. грн для ВСУ в уличных партиях (видео)

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валерия ежова, валерия ежова шашки
Валерия Ежова играет в шашки с прохожими.

Киевлянка Валерия Ежова играла со всеми желающими. Кто проигрывал — платил победителю, девочка одержала победу во всех партиях.

10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собрала 21 тыс. грн для помощи ВСУ, играя с людьми на улице. Об этом у себя в Facebook рассказал шоумен и волонтер Сергей Притула.

Как сообщил активист, киевлянка играла со всеми желающими. Кто проигрывал — платил победителю, однако чемпионка одержала победу во всех партиях.

Все выигранные средства Валерия передала в Благотворительный фонд Сергея Притулы, они пойдут на нужды украинской армии.

Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова
Сергей Притула и Валерия Ежова

Мама девочки Любовь Квитка-Ежова записала видео, как Валерия передает деньги Притуле. Сначала активист задавал вопросы спортсменке, но потом не смог сдержать слез.

"Наш народ с такими детьми победить невозможно!" — прокомментировал волонтер.

О том, что юная киевлянка собирает деньги для ВСУ таким образом еще в конце июня рассказывал вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко.

"Игрок может пожертвовать любую сумму, хоть одну гривну. Если он сможет победить или сыграть вничью – играет еще одну партию бесплатно", — написал у себя в Facebook Коваленко.

Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки
Валерия Ежова, Валерия Ежова шашки

Он уточнил, что за один час чемпионка провела около 25-30 партий и все выиграла. Некоторые игроки приходили сразиться с Валерией повторно. Многие прохожие просто клали деньги в коробочку для сбора средств, не решаясь сыграть с чемпионкой.

Напомним, фонд "Повернись живим" передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas. Первые коптеры уже поступили на вооружение Силам специальных операций. Особенность дронов в том, что они имеют защищенный канал связи.

Ранее Фокус писал, что украинская "Армия дронов" отправила на фронт первые БПЛА DJI Mavic и Phantom. Украинцы жертвуют свои аппараты для защиты родной страны вместе с письмами. Одними из волонтеров стали 12-летняя Полина и 14-летний Никита.