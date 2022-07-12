10-летняя чемпионка мира по шашкам собрала 21 тыс. грн для ВСУ в уличных партиях (видео)

Киевлянка Валерия Ежова играла со всеми желающими. Кто проигрывал — платил победителю, девочка одержала победу во всех партиях.

10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова собрала 21 тыс. грн для помощи ВСУ, играя с людьми на улице. Об этом у себя в Facebook рассказал шоумен и волонтер Сергей Притула.

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Как сообщил активист, киевлянка играла со всеми желающими. Кто проигрывал — платил победителю, однако чемпионка одержала победу во всех партиях.

Все выигранные средства Валерия передала в Благотворительный фонд Сергея Притулы, они пойдут на нужды украинской армии.

[ + – ] Сергей Притула и Валерия Ежова

Мама девочки Любовь Квитка-Ежова записала видео, как Валерия передает деньги Притуле. Сначала активист задавал вопросы спортсменке, но потом не смог сдержать слез.

"Наш народ с такими детьми победить невозможно!" — прокомментировал волонтер.

О том, что юная киевлянка собирает деньги для ВСУ таким образом еще в конце июня рассказывал вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко.

"Игрок может пожертвовать любую сумму, хоть одну гривну. Если он сможет победить или сыграть вничью – играет еще одну партию бесплатно", — написал у себя в Facebook Коваленко.

[ + – ] Валерия Ежова

Он уточнил, что за один час чемпионка провела около 25-30 партий и все выиграла. Некоторые игроки приходили сразиться с Валерией повторно. Многие прохожие просто клали деньги в коробочку для сбора средств, не решаясь сыграть с чемпионкой.

Напомним, фонд "Повернись живим" передал в ВСУ 300 латвийских дронов Atlas. Первые коптеры уже поступили на вооружение Силам специальных операций. Особенность дронов в том, что они имеют защищенный канал связи.

Ранее Фокус писал, что украинская "Армия дронов" отправила на фронт первые БПЛА DJI Mavic и Phantom. Украинцы жертвуют свои аппараты для защиты родной страны вместе с письмами. Одними из волонтеров стали 12-летняя Полина и 14-летний Никита.