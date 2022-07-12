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10-річна чемпіонка світу з шашок зібрала 21 тис. грн для ЗСУ у вуличних партіях (відео)

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валерія єжова, валерія єжова
Валерія Єжова грає в шашки з перехожими

Киянка Валерія Єжова грала з усіма охочими. Хто програвав — платив переможцю, дівчинка здобула перемогу в усіх партіях.

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова зібрала 21 тис. грн для допомоги ЗСУ, граючи з людьми на вулиці. Про це у Facebook розповів шоумен і волонтер Сергій Притула.

Як повідомив активіст, киянка грала з усіма охочими. Хто програвав — платив переможцю, проте чемпіонка здобула перемогу в усіх партіях.

Усі виграні кошти Валерія передала до Благодійного фонду Сергія Притули, вони підуть на потреби української армії.

Сергій Притула та Валерія Єжова
Сергій Притула та Валерія Єжова
Сергій Притула та Валерія Єжова

Мама дівчинки Любов Квітка-Єжова записала відео, як Валерія передає гроші Притулі. Спочатку активіст ставив запитання спортсменці, але потім не зміг стримати сліз.

"Наш народ із такими дітьми перемогти неможливо!" — прокоментував волонтер.

Про те, що юна киянка так збирає гроші для ЗСУ, ще наприкінці червня розповідав віцепрезидент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.

"Гравець може пожертвувати будь-яку суму, хоч одну гривню. Якщо він зможе перемогти чи зіграти внічию — грає ще одну партію безплатно", — написав у себе у Facebook Коваленко.

Валерія Єжова
Валерія Єжова
Валерія Єжова

Він уточнив, що за одну годину чемпіонка провела близько 25-30 партій, і всі виграла. Деякі гравці приходили воювати з Валерією повторно. Багато перехожих просто клали гроші в коробочку для збору коштів, не наважуючись зіграти з чемпіонкою.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" передав ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas. Перші коптери вже надійшли на озброєння Силам спеціальних операцій. Особливість дронів у тому, що вони мають захищений канал зв'язку.

Раніше Фокус писав, що українська "Армія дронів" відправила на фронт перші БПЛА DJI Mavic і Phantom. Українці жертвують свої апарати для захисту рідної країни разом із листами. Одними з волонтерів стали 12-річна Поліна та 14-річний Микита.