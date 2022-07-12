10-річна чемпіонка світу з шашок зібрала 21 тис. грн для ЗСУ у вуличних партіях (відео)

Киянка Валерія Єжова грала з усіма охочими. Хто програвав — платив переможцю, дівчинка здобула перемогу в усіх партіях.

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова зібрала 21 тис. грн для допомоги ЗСУ, граючи з людьми на вулиці. Про це у Facebook розповів шоумен і волонтер Сергій Притула.

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Як повідомив активіст, киянка грала з усіма охочими. Хто програвав — платив переможцю, проте чемпіонка здобула перемогу в усіх партіях.

Усі виграні кошти Валерія передала до Благодійного фонду Сергія Притули, вони підуть на потреби української армії.

[ + – ] Сергій Притула та Валерія Єжова

Мама дівчинки Любов Квітка-Єжова записала відео, як Валерія передає гроші Притулі. Спочатку активіст ставив запитання спортсменці, але потім не зміг стримати сліз.

"Наш народ із такими дітьми перемогти неможливо!" — прокоментував волонтер.

Про те, що юна киянка так збирає гроші для ЗСУ, ще наприкінці червня розповідав віцепрезидент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.

"Гравець може пожертвувати будь-яку суму, хоч одну гривню. Якщо він зможе перемогти чи зіграти внічию — грає ще одну партію безплатно", — написав у себе у Facebook Коваленко.

[ + – ] Валерія Єжова

Він уточнив, що за одну годину чемпіонка провела близько 25-30 партій, і всі виграла. Деякі гравці приходили воювати з Валерією повторно. Багато перехожих просто клали гроші в коробочку для збору коштів, не наважуючись зіграти з чемпіонкою.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" передав ЗСУ 300 латвійських дронів Atlas. Перші коптери вже надійшли на озброєння Силам спеціальних операцій. Особливість дронів у тому, що вони мають захищений канал зв'язку.

Раніше Фокус писав, що українська "Армія дронів" відправила на фронт перші БПЛА DJI Mavic і Phantom. Українці жертвують свої апарати для захисту рідної країни разом із листами. Одними з волонтерів стали 12-річна Поліна та 14-річний Микита.