Заведет авто и запитает электросварку: в Украине создан мощный PowerBank для армии (видео)

Украинский PowerBank может зарядить 120 телефонов или 15-20 квадрокоптеров. У него противоударный и водонепронецаемый корпус из стали

В Украине разработали сверхмощное зарядное устройство SCAT-460. Создавали PowerBank, в первую очередь, для ВСУ. Подробности гаджета раскрыли на сайте компании-создателя.

[ + – ] Для зарядки предусмотрены 12-вольтные розетки и USB-порты

В мирное время украинская фирма SCAT Power Batteries занималась доработкой аккумуляторов электрокаров для увеличения их запаса хода. Но теперь ей пришлось перепрофилироваться.

PowerBank SCAT-460 создавался специально для защитников Украины. Его поместили в крепкий водонепроницаемый корпус из нержавеющей стали. Прототипы активно тестировали, чтобы добиться высокой надежности. Для ВСУ их продают практически по себестоимости – по цене примерно от 470 долларов.

[ + – ] Устройство помещено в стальной водонепроницаемый корпус

В конструкции SCAT-460 использованы литий-инкель-кобаль-марганцевые (Li-NMC) аккумуляторы емкостью 240 000 мА∙ч. Этого достаточно для зарядки 120 мобильных телефонов или 15-20 квадрокоптеров, либо же 10 часов питать терминалы интернета Starlink.

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PowerBank также способен завести десяток авто с разряженным аккумулятором. А два SCAT-460, подключенные последовательно, могут питать даже сварочный аппарат. На корпусе предусмотрены как 12-вольтные розетки, так и USB-порты.

Зарядить повербанк можно не только от розетки, но и от автомобильного прикуривателя или даже от солнечной батареи. Есть и функция быстрой зарядки от генератора авто – на 40% за 15 минут.

Ранее Фокус сообщал, что украинский школьник создал компактный повербанк для защитников Украины, способный зарядить 15 телефонов.