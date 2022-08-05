Заведет авто и запитает электросварку: в Украине создан мощный PowerBank для армии (видео)
Украинский PowerBank может зарядить 120 телефонов или 15-20 квадрокоптеров. У него противоударный и водонепронецаемый корпус из стали
В Украине разработали сверхмощное зарядное устройство SCAT-460. Создавали PowerBank, в первую очередь, для ВСУ. Подробности гаджета раскрыли на сайте компании-создателя.
В мирное время украинская фирма SCAT Power Batteries занималась доработкой аккумуляторов электрокаров для увеличения их запаса хода. Но теперь ей пришлось перепрофилироваться.
PowerBank SCAT-460 создавался специально для защитников Украины. Его поместили в крепкий водонепроницаемый корпус из нержавеющей стали. Прототипы активно тестировали, чтобы добиться высокой надежности. Для ВСУ их продают практически по себестоимости – по цене примерно от 470 долларов.
В конструкции SCAT-460 использованы литий-инкель-кобаль-марганцевые (Li-NMC) аккумуляторы емкостью 240 000 мА∙ч. Этого достаточно для зарядки 120 мобильных телефонов или 15-20 квадрокоптеров, либо же 10 часов питать терминалы интернета Starlink.Важно
PowerBank также способен завести десяток авто с разряженным аккумулятором. А два SCAT-460, подключенные последовательно, могут питать даже сварочный аппарат. На корпусе предусмотрены как 12-вольтные розетки, так и USB-порты.
Зарядить повербанк можно не только от розетки, но и от автомобильного прикуривателя или даже от солнечной батареи. Есть и функция быстрой зарядки от генератора авто – на 40% за 15 минут.
Ранее Фокус сообщал, что украинский школьник создал компактный повербанк для защитников Украины, способный зарядить 15 телефонов.