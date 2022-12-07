Квест на таможне. Можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины и как это сделать
Для преодоления критической ситуации в энергетике правительство Украины разрешило ввоз из-за границы генераторов и других подобных товаров без налогообложения. Несмотря на добрые намерения чиновников, механизм начал пробуксовывать. Фокус выяснил, что происходит.
В Украине ажиотажным спросом пользуются генераторы, инверторы, аккумуляторы и другое оборудование, которое помогает пережить частые и длительные отключения света из-за продолжающегося российского энергетического терроризма. Граждане разметают из торговых сетей и у частных поставщиков такие товары, соответственно, цены растут.
Чтобы повлиять на ассортимент и потушить уровень спроса, правительство своим постановлением от 9 ноября 2022 года №1260 освободило от ввозной пошлины и НДС генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, способное обеспечить альтернативное энергоснабжение.
Согласно документу, как физические лица, так и бизнес могут без уплаты таможенных платежей ввозить в Украину следующие товары:
- оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды;
- электрогенераторные установки;
- трансформаторы;
- аккумуляторы электрические и др.
Постановлением от 16 ноября №1288 правительство также отменило обязательное предоставление в качестве подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам.
Затем 29 ноября 2022 года правительство пополнило перечень товаров, поставляемых без пошлины и НДС следующими позициями:
- комплектующие для изготовления энергетического оборудования;
- средства очистки воды;
- средства спутниковой связи интернет (Starlink).
Как объясняет первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин, правительство освободило от пошлины и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования, что сделает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Соответственно, после освобождения от НДС и пошлины вышеупомянутых запчастей аналогичная продукция украинского производства также станет на четверть дешевле.
Есть информация и о первых результатах действия льготы. Как сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк, с 9 по 30 ноября с предоставлением льготы в Украину ввезли 352,3 тыс. единиц товаров (преимущественно, генераторов) на сумму 784,5 млн грн.
Генераторы против коронавируса. Как ввезти генератор без пошлины и что на таможне
Несмотря на благие намерения правительства, в ноябре со всех таможенных пунктов страны поступало много жалоб о том, что процедура беспошлинного ввоза генераторов корректно не работает.
"На практике весь ноябрь на таможне были проблемы, ведь на местах не имели инструкций и отказывались применять льготы, в частности, из-за того, что они якобы не распространяются на физических лиц, — рассказал Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — Поскольку изменения были введены "ковидным постановлением", то таможенники не пропускали генератор, если не было документов, в которых указана цель "борьбы с коронавирусом". Кроме того, не все коды товаров попали в список".
Действительно, как отмечает один из пользователей соцсетей, в начале декабря таможня потребовала уплатить налог на основании того, что коды зарядных станций и батарей для них отсутствовали в перечне тех, на которые распространяются льготы, а сама станция стоит более 500 евро. Напомним, согласно законодательству, декларированию и уплате пошлины и НДС подлежат ввозимые в ручной клади товары, если их суммарная стоимость превышает эквивалент 500 евро, а вес — 50 кг.
Оксана Продан, советник главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, подтверждает, что таможня имеет перечень собственных трактовок, которые сделали невозможным использование льготы. А именно:
- отказывает в возможности ввоза энерготоваров физическим лицам;
- требует документы, подтверждающие ввоз генератора с целью "борьбы с коронавирусом";
- использует аргумент, что физлицо импортирует или получает почтовыми отправлениями товары сверх установленных общих норм.
По мнению Оксаны Продан, эти проблемы стали следствием того, что освобождение генераторов от НДС и пошлины провели не через закон, а правительственным постановлением. То есть, внесли изменения в постановление КМУ от 20 марта 2020 года №224 и расширили перечень товаров, подлежащих освобождению от уплаты пошлины и НДС. Напомним, в указанном постановлении перечислены, в основном, лекарства и медицинские изделия, которые в разгар эпидемии коронавируса освобождались от пошлин и НДС для преодоления эпидемии. Теперь, словно по иронии судьбы, список освобожденных от налогов антиковидных средств пополнили генераторы, что на таможне восприняли буквально. Интересно, что в этом контексте генераторы освобождаются от уплаты пошлины и НДС до завершения действия карантина, который пока продлили до 31 декабря 2022 года.
Чтобы разрешить коллизию, власть продуцирует дополнительные разъяснения.
"Почему три недели нужно на элементарные разъяснения? Даже те разъяснения, которые есть – это костыли, а не решение проблемы. Причем депутаты же предлагали это законами изменить", — возмущается Ярослав Железняк.
То есть разъяснения хоть и несколько облегчают ситуацию, в частности — урегулируют возможность ввоза генераторов для физлиц, однако не предлагают однозначного системного решения. Поэтому проблемы на таможне с ввозом энерготоваров сохраняются.
Чтобы исправить ситуацию, по мнению Оксаны Продан, Верховной Раде необходимо внести изменения в Таможенный кодекс Украины и Таможенный тариф Украины. Первый шаг в этом направлении депутаты уже, правда, сделали – 1 декабря проголосовали в первом чтении за законопроекты №8196 и №8197, где речь идет об освобождении от НДС генераторов и другого оборудования.
"Целью законопроектов является введение краткосрочных стимулирующих налоговых и таможенных льгот для восстановления энергетической инфраструктуры, а именно освобождение на шесть месяцев от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость импорта двигателей, генераторов, других компонентов электрогенераторных установок", — комментирует эти документы в своем профиле в "Фейсбук" Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.
А пока для успешного беспошлинного ввоза в Украину таких товаров в пресс-службе Укрпошты в ответ на запрос Фокуса посоветовали использовать следующий алгоритм. Рекомендация актуальна как при самостоятельном ввозе товаров, так и в несопровождаемых отправлениях.
Для аккумуляторов:
- Указать в таможенной декларации КОД УКТВЭД 8507 60 00 00 (Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или любой другой формы литий-ионные);
- уточнить, что зарядные станции содержат литий-ионные батареи.
Для генераторов:
- указать в таможенной декларации КОД УКТВЭД 8502 (Электрогенераторные установки);
- вписать наименование – генератор.
Генератор из Европы. Выгодно ли заказать генератор в западном онлайн-магазине
Как рассказал в своем телеграмм-канале Ярослав Железняк, таможня продолжает облагать налогом посылки стоимостью более 150 евро даже если речь идет о генераторе. Такой в ноябре 2022 года была наиболее распространенная жалоба граждан, пытавшихся ввезти в страну оборудование по льготной процедуре.
Напомним, согласно действующим правилам, без письменного декларирования в международных почтовых отправлениях, экспресс-отправлениях или несопровождаемом багаже в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя можно перевозить товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро (около 5800 грн). Без растаможки можно получить не более одной посылки в сутки. Но генераторы и инверторы стоят точно выше указанного лимита.
"Хороший киловаттный генератор в Чехии обойдется в сумму, что эквивалентно 10 тыс. грн. или около 240 евро", — сообщил Фокусу сотрудник компании по обслуживанию солнечных станций и энергооборудования Виталий Шевчук.
Через несколько недель после запуска льготного режима на генераторы таможня предоставила разъяснение почтовым операторам относительно беспошлинного ввоза.
"Укрпошта провела консультации с представителями таможенных органов, которые подтвердили, что при получении генераторов и т.п. в почтовых отправлениях, НДС и таможенные платежи начисляться не будут. Однако на одного получателя не должна поступать товарная партия", — ответили в Укрпоште Фокусу. Тем временем, в Гостаможслужбе разъясняют, что ограничения по количеству, стоимости и весу ввозимых гражданами генераторов без уплаты таможенных платежей отсутствуют.
В пресс-службе Укрпошты также сообщили о проведении переговоров с национальными почтовыми операторами других стран относительно приема в их отделениях таких товаров и доставке в Украину, поскольку сейчас большинство почтовых операторов не принимает к пересылке батареи. Сначала такую доставку планируют запустить из Польши и Латвии.
Некоторые операторы доставки, предложения которых изучил Фокус, уже предлагают доставить в Украину генераторы, заказанные на ведущих западных онлайн-площадках без таможенных платежей. В частности, доставку генераторов и электрогенерирующих устройств из магазинов Европы с нулевым растаможиванием предлагает украинская компания Meest.
Meest предоставляет возможность украинцам заказывать генераторы и электрогенерирующие устройства в следующих интернет-магазинах Европы:
- Amazon.de;
- Allegro.pl;
- OTTO;
- Alternate;
- ebay.
Тем временем "Нова пошта" предлагает украинцам следующий алгоритм покупки генератора за границей:
- на https://www.amazon.pl искать "Agregaty i przenośne generatory prądu";
- добавить понравившийся товар в корзину;
- создать и оплатить заказ, указав в качестве данных доставки (shipping address), адрес склада Nova Poshta Shopping в Польше;
- чтобы получить заказ в Украине, зарегистрировать его в личном кабинете Nova Poshta Shopping.
Фокус отправился на сайты иностранных интернет-маркетов, чтобы изучить, какие сегодня цены на популярное энергооборудование.
Сколько стоят генераторы в польских онлайн-магазинах
- Инверторный генератор maXpeedingrods 3500 Вт, бензиновый, 4-х тактный, с двумя розетками 230 В: 3299 злотых (27306 грн).
- Бензиновый инверторный генератор AIVOLT 1400 Вт с розетками переменного тока 230 В / постоянного тока 12 В / USB типа A и портативным легким резервуаром 2,5 л: 1730 злотых (14321 грн).
- Инверторный цифровой гибридный генератор мощностью 3500 Вт CPG4000DHY-EU: 6046 злотых (49977 грн).
- Портативный солнечный генератор EF ECOFLOW DELTA Max 2000, 2016 Вт·ч, 4 разъема, переменный ток 2400 Вт: 10779 злотых (89101 грн).
- Солнечный генератор Jackery 500, 518 Вт·ч, питание 230 В/500 Вт: 4549 злотых (37610 грн).
Источник: amazon.pl.
К слову, на волне высокого спроса активизировались поставщики — граждане, проживающие в приграничных районах и имеющие документы — право на выезд из страны во время действия военного положения. Посредники предлагают выбрать на польском (чешском) сайте интересующий генератор, чтобы потом отправиться за ним за границу. Правда, такой вариант обойдется в определенный гонорар поставщику. Однако эта сумма может быть ниже, чем тариф почтового оператора, согласно калькулятору которого доставка из интернет-магазина Польши посылки весом 45-50 кг (стандартный вес генератора) может обойтись до 9874-10 971 грн.