Квест на таможне. Можно ли ввезти в Украину генератор без пошлины и как это сделать

Для преодоления критической ситуации в энергетике правительство Украины разрешило ввоз из-за границы генераторов и других подобных товаров без налогообложения. Несмотря на добрые намерения чиновников, механизм начал пробуксовывать. Фокус выяснил, что происходит.

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В Украине ажиотажным спросом пользуются генераторы, инверторы, аккумуляторы и другое оборудование, которое помогает пережить частые и длительные отключения света из-за продолжающегося российского энергетического терроризма. Граждане разметают из торговых сетей и у частных поставщиков такие товары, соответственно, цены растут.

Чтобы повлиять на ассортимент и потушить уровень спроса, правительство своим постановлением от 9 ноября 2022 года №1260 освободило от ввозной пошлины и НДС генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, способное обеспечить альтернативное энергоснабжение.

Согласно документу, как физические лица, так и бизнес могут без уплаты таможенных платежей ввозить в Украину следующие товары:

оборудование и устройства для фильтрации или очистки воды;

электрогенераторные установки;

трансформаторы;

аккумуляторы электрические и др.

Постановлением от 16 ноября №1288 правительство также отменило обязательное предоставление в качестве подтверждения освобождения от уплаты таможенных платежей декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам.

Затем 29 ноября 2022 года правительство пополнило перечень товаров, поставляемых без пошлины и НДС следующими позициями:

комплектующие для изготовления энергетического оборудования;

средства очистки воды;

средства спутниковой связи интернет (Starlink).

Как объясняет первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин, правительство освободило от пошлины и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования, что сделает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Соответственно, после освобождения от НДС и пошлины вышеупомянутых запчастей аналогичная продукция украинского производства также станет на четверть дешевле.

Есть информация и о первых результатах действия льготы. Как сообщает в своем телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк, с 9 по 30 ноября с предоставлением льготы в Украину ввезли 352,3 тыс. единиц товаров (преимущественно, генераторов) на сумму 784,5 млн грн.

[ + – ] В ноябре в Украину без пошлины ввезли более 350 тыс. генераторов и других видов оборудования Фото: hotline.ua

Генераторы против коронавируса. Как ввезти генератор без пошлины и что на таможне

Несмотря на благие намерения правительства, в ноябре со всех таможенных пунктов страны поступало много жалоб о том, что процедура беспошлинного ввоза генераторов корректно не работает.

"На практике весь ноябрь на таможне были проблемы, ведь на местах не имели инструкций и отказывались применять льготы, в частности, из-за того, что они якобы не распространяются на физических лиц, — рассказал Фокусу Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — Поскольку изменения были введены "ковидным постановлением", то таможенники не пропускали генератор, если не было документов, в которых указана цель "борьбы с коронавирусом". Кроме того, не все коды товаров попали в список".

Действительно, как отмечает один из пользователей соцсетей, в начале декабря таможня потребовала уплатить налог на основании того, что коды зарядных станций и батарей для них отсутствовали в перечне тех, на которые распространяются льготы, а сама станция стоит более 500 евро. Напомним, согласно законодательству, декларированию и уплате пошлины и НДС подлежат ввозимые в ручной клади товары, если их суммарная стоимость превышает эквивалент 500 евро, а вес — 50 кг.

Оксана Продан, советник главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, подтверждает, что таможня имеет перечень собственных трактовок, которые сделали невозможным использование льготы. А именно:

отказывает в возможности ввоза энерготоваров физическим лицам;

требует документы, подтверждающие ввоз генератора с целью "борьбы с коронавирусом";

использует аргумент, что физлицо импортирует или получает почтовыми отправлениями товары сверх установленных общих норм.

По мнению Оксаны Продан, эти проблемы стали следствием того, что освобождение генераторов от НДС и пошлины провели не через закон, а правительственным постановлением. То есть, внесли изменения в постановление КМУ от 20 марта 2020 года №224 и расширили перечень товаров, подлежащих освобождению от уплаты пошлины и НДС. Напомним, в указанном постановлении перечислены, в основном, лекарства и медицинские изделия, которые в разгар эпидемии коронавируса освобождались от пошлин и НДС для преодоления эпидемии. Теперь, словно по иронии судьбы, список освобожденных от налогов антиковидных средств пополнили генераторы, что на таможне восприняли буквально. Интересно, что в этом контексте генераторы освобождаются от уплаты пошлины и НДС до завершения действия карантина, который пока продлили до 31 декабря 2022 года.

[ + – ] Фактически генераторы пополнили список медикаментов, которые можно ввозить без пошлины для борьбы с коронавирусом до конца карантина

Чтобы разрешить коллизию, власть продуцирует дополнительные разъяснения.

"Почему три недели нужно на элементарные разъяснения? Даже те разъяснения, которые есть – это костыли, а не решение проблемы. Причем депутаты же предлагали это законами изменить", — возмущается Ярослав Железняк.

То есть разъяснения хоть и несколько облегчают ситуацию, в частности — урегулируют возможность ввоза генераторов для физлиц, однако не предлагают однозначного системного решения. Поэтому проблемы на таможне с ввозом энерготоваров сохраняются.

[ + – ] Генераторы, которые дают возможность бизнесу работать во время отключений электроэнергии, стали в Украине дефицитным товаром Фото: Мария Бабенко

Чтобы исправить ситуацию, по мнению Оксаны Продан, Верховной Раде необходимо внести изменения в Таможенный кодекс Украины и Таможенный тариф Украины. Первый шаг в этом направлении депутаты уже, правда, сделали – 1 декабря проголосовали в первом чтении за законопроекты №8196 и №8197, где речь идет об освобождении от НДС генераторов и другого оборудования.

"Целью законопроектов является введение краткосрочных стимулирующих налоговых и таможенных льгот для восстановления энергетической инфраструктуры, а именно освобождение на шесть месяцев от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость импорта двигателей, генераторов, других компонентов электрогенераторных установок", — комментирует эти документы в своем профиле в "Фейсбук" Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.

А пока для успешного беспошлинного ввоза в Украину таких товаров в пресс-службе Укрпошты в ответ на запрос Фокуса посоветовали использовать следующий алгоритм. Рекомендация актуальна как при самостоятельном ввозе товаров, так и в несопровождаемых отправлениях.

Для аккумуляторов:

Указать в таможенной декларации КОД УКТВЭД 8507 60 00 00 (Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или любой другой формы литий-ионные);

уточнить, что зарядные станции содержат литий-ионные батареи.

Для генераторов:

указать в таможенной декларации КОД УКТВЭД 8502 (Электрогенераторные установки);

вписать наименование – генератор.

Генератор из Европы. Выгодно ли заказать генератор в западном онлайн-магазине

Как рассказал в своем телеграмм-канале Ярослав Железняк, таможня продолжает облагать налогом посылки стоимостью более 150 евро даже если речь идет о генераторе. Такой в ноябре 2022 года была наиболее распространенная жалоба граждан, пытавшихся ввезти в страну оборудование по льготной процедуре.

Напомним, согласно действующим правилам, без письменного декларирования в международных почтовых отправлениях, экспресс-отправлениях или несопровождаемом багаже в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя можно перевозить товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро (около 5800 грн). Без растаможки можно получить не более одной посылки в сутки. Но генераторы и инверторы стоят точно выше указанного лимита.

"Хороший киловаттный генератор в Чехии обойдется в сумму, что эквивалентно 10 тыс. грн. или около 240 евро", — сообщил Фокусу сотрудник компании по обслуживанию солнечных станций и энергооборудования Виталий Шевчук.

[ + – ] Стоимость киловаттного генератора в зарубежных магазинах стартует от эквивалента 10 тыс. грн Фото: Getty Images

Через несколько недель после запуска льготного режима на генераторы таможня предоставила разъяснение почтовым операторам относительно беспошлинного ввоза.

"Укрпошта провела консультации с представителями таможенных органов, которые подтвердили, что при получении генераторов и т.п. в почтовых отправлениях, НДС и таможенные платежи начисляться не будут. Однако на одного получателя не должна поступать товарная партия", — ответили в Укрпоште Фокусу. Тем временем, в Гостаможслужбе разъясняют, что ограничения по количеству, стоимости и весу ввозимых гражданами генераторов без уплаты таможенных платежей отсутствуют.

В пресс-службе Укрпошты также сообщили о проведении переговоров с национальными почтовыми операторами других стран относительно приема в их отделениях таких товаров и доставке в Украину, поскольку сейчас большинство почтовых операторов не принимает к пересылке батареи. Сначала такую доставку планируют запустить из Польши и Латвии.

Некоторые операторы доставки, предложения которых изучил Фокус, уже предлагают доставить в Украину генераторы, заказанные на ведущих западных онлайн-площадках без таможенных платежей. В частности, доставку генераторов и электрогенерирующих устройств из магазинов Европы с нулевым растаможиванием предлагает украинская компания Meest.

Meest предоставляет возможность украинцам заказывать генераторы и электрогенерирующие устройства в следующих интернет-магазинах Европы:

Amazon.de;

Allegro.pl;

OTTO;

Alternate;

ebay.

Тем временем "Нова пошта" предлагает украинцам следующий алгоритм покупки генератора за границей:

на https://www.amazon.pl искать "Agregaty i przenośne generatory prądu";

добавить понравившийся товар в корзину;

создать и оплатить заказ, указав в качестве данных доставки (shipping address), адрес склада Nova Poshta Shopping в Польше;

чтобы получить заказ в Украине, зарегистрировать его в личном кабинете Nova Poshta Shopping.

Фокус отправился на сайты иностранных интернет-маркетов, чтобы изучить, какие сегодня цены на популярное энергооборудование.

Сколько стоят генераторы в польских онлайн-магазинах

Инверторный генератор maXpeedingrods 3500 Вт, бензиновый, 4-х тактный, с двумя розетками 230 В: 3299 злотых (27306 грн).

Бензиновый инверторный генератор AIVOLT 1400 Вт с розетками переменного тока 230 В / постоянного тока 12 В / USB типа A и портативным легким резервуаром 2,5 л: 1730 злотых (14321 грн).

Инверторный цифровой гибридный генератор мощностью 3500 Вт CPG4000DHY-EU: 6046 злотых (49977 грн).

Портативный солнечный генератор EF ECOFLOW DELTA Max 2000, 2016 Вт·ч, 4 разъема, переменный ток 2400 Вт: 10779 злотых (89101 грн).

Солнечный генератор Jackery 500, 518 Вт·ч, питание 230 В/500 Вт: 4549 злотых (37610 грн).

Источник: amazon.pl.

[ + – ] Доставка генератора в Украину из западного онлайн-магазина может обойтись не дешево Фото: УНИАН

К слову, на волне высокого спроса активизировались поставщики — граждане, проживающие в приграничных районах и имеющие документы — право на выезд из страны во время действия военного положения. Посредники предлагают выбрать на польском (чешском) сайте интересующий генератор, чтобы потом отправиться за ним за границу. Правда, такой вариант обойдется в определенный гонорар поставщику. Однако эта сумма может быть ниже, чем тариф почтового оператора, согласно калькулятору которого доставка из интернет-магазина Польши посылки весом 45-50 кг (стандартный вес генератора) может обойтись до 9874-10 971 грн.