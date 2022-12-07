Квест на митниці. Чи можна ввезти в Україну генератор без мита і як це зробити

Для подолання критичної ситуації в енергетиці уряд України дозволив завезення з-за кордону генераторів та інших подібних товарів без оподаткування. Незважаючи на добрі наміри чиновників, механізм почав пробуксовувати. Фокус з'ясував, що відбувається.

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В Україні ажіотажний попит мають генератори, інвертори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає пережити часті та тривалі відключення світла через тривалий російський енергетичний тероризм. Громадяни розмітають із торгових мереж і у приватних постачальників такі товари, відповідно, ціни зростають.

Щоб вплинути на асортимент та згасити рівень попиту, уряд своєю постановою від 9 листопада 2022 року №1260 звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, здатне забезпечити альтернативне енергопостачання.

Згідно з документом, як фізичні особи, так і бізнес можуть без сплати митних платежів ввозити до України такі товари:

обладнання та пристрої для фільтрації або очищення води;

електрогенераторні установки;

трансформатори;

акумулятори електричні та ін.

Постановою від 16 листопада №1288 уряд також скасував обов'язкове надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Потім 29 листопада 2022 року уряд поповнив перелік товарів, що постачаються без мита та ПДВ наступними позиціями:

деталі для комплектування для виготовлення енергетичного устаткування;

засоби очищення води;

засоби супутникового зв'язку інтернет (Starlink).

Як пояснює перший заступник міністра економіки України Денис Кудін, уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання, що зробить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Відповідно, після звільнення від ПДВ та мита вищезгаданих запчастин аналогічна продукція українського виробництва також стане на чверть дешевшою.

Є інформація про перші результати дії пільги. Як повідомляє у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, з 9 по 30 листопада з наданням пільги в Україну ввезли 352,3 тис. одиниць товарів (переважно генераторів) на суму 784,5 млн. грн.

[ + – ] У листопаді до України без мита ввезли понад 350 тис. генераторів та інших видів обладнання Фото: hotline.ua

Генератори проти коронавірусу. Як ввезти генератор без мита і що на митниці

Незважаючи на добрі наміри уряду, у листопаді з усіх митних пунктів країни надходило багато скарг, що процедура безмитного ввезення генераторів коректно не працює.

"На практиці весь листопад на митниці були проблеми, адже на місцях не мали інструкцій і відмовлялися застосовувати пільги, зокрема через те, що вони нібито не поширюються на фізичних осіб, — розповів Фокусу Ігор Ясько, керівний партнер ЮК Winner. — Оскільки зміни були введені "ковідною постановою", то митники не пропускали генератор, якщо не було документів, в яких зазначена мета "боротьби з коронавірусом". Крім того, не всі коди товарів потрапили до списку".

Справді, як зазначає один із користувачів соцмереж, на початку грудня митниця вимагала сплатити податок на підставі того, що коди зарядних станцій та батарей для них були відсутні в переліку тих, на які поширюються пільги, а сама станція коштує понад 500 євро. Нагадаємо, згідно із законодавством, декларуванню та сплаті мита та ПДВ підлягають ввезені в ручну поклажу товари, якщо їх сумарна вартість перевищує еквівалент 500 євро, а вага — 50 кг.

Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, підтверджує, що митниця має перелік власних трактувань, які унеможливили використання пільги. А саме:

відмовляє у можливості ввезення енерготоварів фізичним особам;

вимагає документи, що підтверджують ввезення генератора з метою "боротьби з коронавірусом";

використовує аргумент, що фізособа імпортує або отримує поштовими відправленнями товари понад встановлені загальні норми.

На думку Оксани Продан, ці проблеми стали наслідком того, що звільнення генераторів від ПДВ та мита провели не через закон, а урядовою постановою. Тобто внесли зміни до постанови КМУ від 20 березня 2020 року №224 та розширили перелік товарів, що підлягають звільненню від сплати мита та ПДВ. Нагадаємо, у зазначеній постанові перераховано переважно ліки та медичні вироби, які у розпал епідемії коронавірусу звільнялися від мит та ПДВ для подолання епідемії. Тепер, ніби за іронією долі, список звільнених від податків антиковідних коштів поповнили генератори, які сприйняли на митниці буквально. Цікаво, що у цьому контексті генератори звільняються від сплати мита та ПДВ до завершення дії карантину, який поки що продовжили до 31 грудня 2022 року.

[ + – ] Фактично генератори поповнили список медикаментів, які можна ввозити без мита для боротьби з коронавірусом до кінця карантину

Щоб дозволити колізію, влада продукує додаткові роз'яснення.

"Чому три тижні потрібно на елементарні роз'яснення? Навіть ті роз'яснення, які є — це милиці, а не вирішення проблеми. До того ж депутати пропонували це законами змінити", — обурюється Ярослав Железняк.

Тобто роз'яснення хоч і дещо полегшують ситуацію, зокрема врегулюють можливість ввезення генераторів для фізосіб, проте не пропонують однозначного системного рішення. Тому проблеми на митниці із ввезенням енерготоварів зберігаються.

[ + – ] Генератори, які дають можливість бізнесу працювати під час відключення електроенергії, стали в Україні дефіцитним товаром Фото: Марiя Бабенко

Щоб виправити ситуацію, на думку Оксани Продан, Верховній Раді необхідно внести зміни до Митного кодексу України та Митного тарифу України. Перший крок у цьому напрямку депутати вже, щоправда, зробили — 1 грудня проголосували у першому читанні за законопроєкти №8196 та №8197, де йдеться про звільнення від ПДВ генераторів та іншого обладнання.

"Метою законопроєктів є запровадження короткострокових стимулюючих податкових та митних пільг для відновлення енергетичної інфраструктури, а саме звільнення на шість місяців від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість імпорту двигунів, генераторів, інших компонентів електрогенераторних установок", — коментує ці документи у своєму профілі у "Фейсбук" Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики.

А поки що для успішного безмитного ввезення в Україну таких товарів у пресслужбі Укрпошти у відповідь на запит Фокусу порадили використати наступний алгоритм. Рекомендація актуальна як у випадку самостійного ввезення товарів, і у несупроводжуваних відправленнях.

Для акумуляторів:

Вказати у митній декларації КОД УКТЗЕД 8507 60 00 00 (Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (зокрема квадратної) або будь-якої іншої форми літій-іонні);

уточнити, що зарядні станції містять літій-іонні батареї.

Для генераторів:

вказати у митній декларації КОД УКТЗЕД 8502 (Електрогенераторні установки);

вписати найменування – генератор.

Генератор із Європи. Чи вигідно замовити генератор у західному онлайн-магазині

Як розповів у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк, митниця продовжує обкладати податком посилки вартістю понад 150 євро навіть якщо йдеться про генератор. Такою у листопаді 2022 року була найпоширеніша скарга громадян, які намагалися ввезти до країни обладнання за пільговою процедурою.

Нагадаємо, згідно з чинними правилами, без письмового декларування в міжнародних поштових відправленнях, експрес-відправленнях або багажі, що не супроводжується, на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника можна перевозити товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро (близько 5800 грн). Без розмитнення можна отримати не більше однієї посилки на добу. Але генератори та інвертори коштують точно вище за вказаний ліміт.

"Хороший кіловатний генератор у Чехії обійдеться у суму, що еквівалентно 10 тис. грн. або близько 240 євро", — повідомив Фокусу співробітник компанії з обслуговування сонячних станцій та енергообладнання Віталій Шевчук.

[ + – ] Вартість кіловатного генератора у закордонних магазинах стартує від еквівалента 10 тис. грн. Фото: Getty Images

За кілька тижнів після запуску пільгового режиму на генератори митниця надала роз'яснення поштовим операторам щодо безмитного ввезення.

"Укрпошта провела консультації з представниками митних органів, які підтвердили, що при отриманні генераторів тощо у поштових відправленнях, ПДВ та митні платежі нараховуватися не будуть. Однак на одного отримувача не повинна надходити товарна партія", — відповіли в Укрпошті Фокусу. Тим часом, у Держмитслужбі роз'яснюють, що обмежень щодо кількості, вартості та ваги ввезених громадянами генераторів без сплати митних платежів відсутні.

У пресслужбі Укрпошти також повідомили про проведення переговорів з національними поштовими операторами інших країн щодо прийому в їх відділеннях таких товарів та доставки в Україну, оскільки зараз більшість поштових операторів не приймає на пересилання батареї. Спочатку таку доставку планують запустити із Польщі та Латвії.

Деякі оператори доставки, пропозиції яких вивчив Фокус, уже пропонують доставити в Україну генератори, замовлені на провідних західних онлайн-майданчиках без митних платежів. Зокрема, доставку генераторів та електрогенеруючих пристроїв із магазинів Європи з нульовим розмитненням пропонує українська компанія Meest.

Meest надає можливість українцям замовляти генератори та електрогенеруючі пристрої у наступних інтернет-магазинах Європи:

Amazon.de;

Allegro.pl;

OTTO;

Alternate;

ebay.

Тим часом "Нова пошта" пропонує українцям наступний алгоритм купівлі генератора за кордоном:

на https://www.amazon.pl шукати "Agregaty i przenośne generatory prądu";

додати товар, що сподобався, в кошик;

створити та оплатити замовлення, вказавши як дані доставки (shipping address), адресу складу Nova Poshta Shopping у Польщі;

щоб отримати замовлення в Україні, зареєструвати його в особистому кабінеті Nova Poshta Shopping.

Фокус вирушив на сайти іноземних інтернет-маркетів, щоб вивчити, які ціни сьогодні на популярне енергообладнання.

Скільки коштують генератори у польських онлайн-магазинах

Інверторний генератор maXpeedingrods 3500 Вт, бензиновий, 4-х тактний, з двома розетками 230 В: 3299 злотих (27 306 грн).

Бензиновий інверторний генератор AIVOLT 1400 Вт з розетками змінного струму 230 В/постійного струму 12 В/USB типу A та портативним легким резервуаром 2,5 л: 1730 злотих (14321 грн).

Інверторний цифровий гібридний генератор потужністю 3500 Вт CPG4000DHY-EU: 6046 злотих (49 977 грн).

Портативний сонячний генератор EF ECOFLOW DELTA Max 2000, 2016 Вт·год, 4 роз'єми, змінний струм 2400 Вт: 10779 злотих (89101 грн).

Сонячний генератор Jackery 500, 518 Вт·год, живлення 230 В/500 Вт: 4549 злотих (37610 грн).

Джерело: amazon.pl.

[ + – ] Доставка генератора в Україну із західного онлайн-магазину може обійтися не дешево. Фото: УНІАН

До речі, на хвилі високого попиту активізувалися постачальники — громадяни, які проживають у прикордонних районах і мають документи — право на виїзд із країни під час дії воєнного стану. Посередники пропонують вибрати на польському (чеському) сайті генератор, що цікавить, щоб потім вирушити за ним за кордон. Щоправда, такий варіант коштуватиме певний гонорар постачальнику. Однак ця сума може бути нижчою за тариф поштового оператора, згідно з калькулятором якого доставка з інтернет-магазину Польщі посилки вагою 45-50 кг (стандартна вага генератора) може обійтися до 9874-10 971 грн.