Нова електростанція зарядить будь-яку техніку і навіть Tesla: характеристики (відео)

Батарея на 5,12 кВт-год. миттєво запускається під час перебоїв з електроенергією, а заряджати її можна від сонячних панелей.

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Китайська компанія Oukitel випустила легку та продуктивну зарядну станцію Abearl P5000. Виробник розкрив характеристики пристрою на офіційному сайті.

Як стверджує Abearl (суббренд Oukitel), батарея P5000 має місткість 5,12 кВт-год та "найвищу щільність енергії у світі", а також довговічність, витримуючи 3500 циклів зарядки. Запасу енергії станції достатньо, щоб кілька годин забезпечувати електроенергією обладнання у майстерні чи фотостудії, а також зарядити електромобіль Tesla на 38 км шляху.

Вихідна потужність станції складає 2200 Вт, вхідна — 1800 Вт, що дозволяє підключати до неї практично будь-яку побутову техніку: комп'ютери, телевізори, холодильники, кондиціонери, обігрівачі тощо. Вбудований режим UPS під час відключення світла гарантує переведення пристроїв на роботу від акумулятора лише за 10 мс.

Зарядка Abearl P5000 отримала 15 незалежних роз'ємів, до кожного з яких можна під'єднати за допомогою пристрою: USB-роз'єми, розетки для змінного та постійного струму, вихід для електромобіля. Заряджати станцію можна від розеток домашньої електромережі чи сонячних батарей. За своїх характеристик станція важить всього 50 кг, її можна возити за собою за ручку, ніби валізу. З 6 січня Abearl P5000 стане доступним для замовлення на Kickstarter.

"Всі акумулятори пройшли серію суворих тестів, таких як випробування на падіння, екстремально високі та низькі температури, перевірка циклів зарядки тощо. Основних промислових стандартів недостатньо, ми повинні переконатися, що P5000 є найбезпечнішою електростанцією в історії", — заявив директор з досліджень та розробок Abearl Рікі Джонсон, передає Gizchina.

Раніше писали, що український інженер Олексій Вишневський створив потужні зарядні станції для ЗСУ. Собівартість приладу виявилася 16 тис. грн, більшу частину деталей творець зміг купити у звичайних магазинах.

Писали також, як завезти генератор в Україну без мита та податків, які становлять близько 25% вартості. Уряд дозволив ввезення таких товарів без додаткових платежів, проте на практиці українці зіткнулися з проблемами.