Інтернет буде навіть без світла: провайдери отримали батареї від Мінцифри

Йдеться про 29 провайдерів, які працюють у найбільш схильних до блекауту областях України: Харківській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Житомирській та Київській.

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Батареї SBL у кількості 172 штук передали за допомогою канадської технологічної організації eQualitie, DEPS та Асоціації "Правовласників і постачальників контенту", повідомляє Мінцифри.

"Батареї зможуть підтримувати електроживлення мережі провайдера, поки немає електроенергії, а українцям — бути в курсі останніх новин і залишатися на зв'язку з рідними", — заявили в міністерстві.

[ + – ] Мінцифри передала батареї провайдерам Фото: Минцифры

Від себе наголосимо, що така ініціатива допоможе невеликим провайдерам не втратити бізнес. Адже через постійні обстріли енергетичної інфраструктури України російським агресором велика кількість українців переходять до провайдерів, які навіть за умов блекауту продовжують роботу.

Суть тут не в генераторах чи батареях (хоча кожен провайдер адаптується, як може), а в новій перспективній технології PON (passive optical network). Для функціонування досить просто забезпечити електрикою тільки ділянку провайдера та роутер користувача (наприклад, через повербанк), а не підтримувати живлення по всій лінії, як завжди.

Великі гравці ринку вже активно обкатують цю технологію і до них шикується черга з клієнтів. А от середнім і дрібним провайдерам, які не мають коштів на модернізацію мережі, доводиться туго. Тож ініціатива Мінцифри з батареями SBL стане для них підмогою у важкі часи.

Як раніше писав Фокус, відключення світла в Україні продовжуватиметься до кінця опалювального сезону.

Також повідомляли про те, що компанія Oukitel презентувала нещодавно портативний акумулятор, здатний живити електроприлади різного типу і навіть електромобілі.