Потужності не вистачає: чому українцям продовжують відключати електрику

На ситуацію з постачанням електроенергії впливають два фактори. Перший — це дефіцит потужності, пов'язаний з розподільчими мережами, другий — дефіцит виробництва електроенергії.

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У січні 2023 року в українській енергосистемі — дефіцит потужності, що призводить до потреби відключати споживачів від постачання електроенергії. Виною всьому — зруйновані електромережі та пошкодження блоків теплових електростанцій унаслідок ракетних і дронових атак ЗС РФ. Про це пише Фокус у статті "Купити електроенергію дорого. Скільки триватиме блекаут в Україні".

"З одного боку, внаслідок обстрілів серйозно постраждали теплові електростанції, основний балансуючий вид генерації, постраждали 9 блоків — вісім на заході та один на сході. Але також є дефіцит пропускної спроможності мереж через пошкодження, що були раніше, відновлення продовжується, треба час”, — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, в середньому взимку дефіцит в енергосистемі зберігається на рівні 25-30%, але періодично зростає до 40% (як правило, відразу після нового удару ЗС РФ). "У нас 10 ГВт потужностей в окупації — це ЗАЕС, а також Луганська ТЕЦ, Курахівська ТЕС, Каховська ГЕС, Запорізька ТЕС, і це також створює проблеми в енергетиці", — підкреслив експерт.

[ + – ] Енергетики активно працюють над відновленням пошкоджених унаслідок російських атак енергооб'єктів

Щоб зменшити кількість відключень споживачів, енергетикам потрібно провести ремонти та заміну обладнання, на що може піти як кілька днів, так і кілька місяців, залежно від типу та класу пошкодженого внаслідок російської атаки обладнання. "І мережевий дефіцит, і дефіцит генерації впливають на відключення споживачів. Постраждали теплові електростанції, розподільні мережі атомних електростанцій. З одного боку, є загальний дефіцит генерації — приблизно 20-25% генерації не вистачає. Одночасно стан мереж такий, що неможливо передати електроенергію в той регіон, де вона необхідна", — зазначив у коментарі Фокусу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Деякі експерти вважають, що сьогодні Україні потрібно додати до системи приблизно 1,5 ГВт виробленої електроенергії, що за умови завершення ремонтів на електромережах допоможе стабілізувати ситуацію з постачанням електрики населенню та бізнесу.

Раніше НЕК "Укренерго" повідомила, що остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам українських теплових електростанцій.

Як повідомляли Фокус опитані енергоексперти, оператору вдасться скоригувати графіки відключень споживачів так, щоб вони частіше збігалися з реальними відключеннями.