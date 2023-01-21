Дефіцит суттєвий: в "Укренерго" розповіли, чи чекати відключень світла 21 січня

Ситуація в енергосистемі країни залишається складною, тож на тлі зменшення загального виробництва електроенергії всім обленерго доведено знижені ліміти споживання на 21 січня.

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Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 21 січня все ще залишається суттєвим. Причина: розпочався аварійний ремонт одного з блоків на тепловій електростанції, тож загальні обсяги виробництва електроенергії зменшились, повідомляє "Укренерго".

Крім цього, дефіцит в енергосистемі зберігається через російські ракетні атаки і дронові атаки, внаслідок яких пошкоджені електростанції (генерувальні потужності) і високовольтна мережа. Також у прифронтових районах Донецької області є пошкодження у мережах оператора системи передачі.

"Остання атака росіян 14 січня завдала значних пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій", — додають в "Укренерго".

Енергетики також нагадують, що на тлі зменшення загального виробництва електроенергії всім обленерго доведено знижені ліміти споживання на 21 січня.

"Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження використовуються аварійні відключення", — наголошує пресслужба компанії.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго, продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, що потрапили під ворожі атаки. Але після кожної наступної атаки по енергетичній інфраструктурі відновлення стає дедалі складнішим і триває довше.

Тим часом до Національної комісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКУ) з листопада 2022 року надійшло понад 2,5 тис. звернень та скарг від споживачів з усієї України. Люди ремствували на несправедливі відключення електрики. Зазначається, що на своєму наступному засіданні 24 січня НКРЕКУ розгляне результати перевірок наступних семи обленерго та винесе рішення про накладення штрафних санкцій та персональну відповідальність їхніх керівників.

Нагадаємо, що в межах першої хвилі позапланових виїзних перевірок ОСР, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг штрафувала три оператори систем розподілу, а саме:

АТ "Вінницяобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

ПрАТ "Волиньобленерго".

Тому регулятор ухвалив рішення накласти на ці обленерго санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тисяч гривень.

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