Дефицит существенный: в "Укрэнерго" рассказали, ждать ли отключений света 21 января

Ситуация в энергосистеме страны остается сложной, поэтому на фоне уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на 21 января.

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Дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на 21 января все еще остается существенным. Причина: начался аварийный ремонт одного из блоков на тепловой электростанции, поэтому общие объемы производства электроэнергии уменьшились, сообщает "Укрэнерго".

Кроме этого, дефицит в энергосистеме сохраняется из-за российских ракетных атак и дроновых атак, в результате которых были повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Также в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

"Последняя атака россиян 14 января нанесла сущестцвенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций", — добавляют в "Укрэнерго".

Энергетики также напоминают, что на фоне уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на 21 января.

"Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения", — подчеркивает пресс-служба компании.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго продолжают восстанавливать поврежденные объекты, попавшие под вражеские атаки. Но после каждой следующей атаки по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Тем временем в Национальную комиссию по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с ноября 2022 года поступило более 2,5 тыс. обращений и жалоб от потребителей со всей Украины. Люди сетовали на несправедливые отключения электричества. Отмечается, что на своем следующем заседании 24 января, НКРЭКУ рассмотрит результаты проверок следующих семи облэнерго и вынесет решения о наложении штрафных санкций и персональной ответственности их руководителей.

Напомним, что в рамках первой волны внеплановых выездных проверок ОСР, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг штрафовала три оператора систем распределения, а именно:

АО "Винницаоблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

ЧАО "Волыньоблэнерго".

Поэтому регулятор принял решение наложить на эти облэнерго санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен.

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