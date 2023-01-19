Жаловаться бесполезно: в ДТЭК разъяснили, будут ли отключать свет украинцам по жалобам соседей

В компании считают, что дома, которые подключены к критической инфраструктуре, должны самостоятельно отключать ЖЭК и ОСМД.

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Компания ДТЭК не будет отключать свет потребителям в ответ на жалобы граждан на неравномерное отключение электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что большинству украинцев свет отключают дистанционно, хотя некоторую часть зданий приходится отключать физически. Для этого на места выезжает персонал, также бригады также выезжают на линии, к которым подключена критическая инфраструктура.

"Компания не проводит никаких отключений "по жалобам" в любом из регионов, где работают ДТЭК Сети", – сказали в ДТЭК.

Кроме того, в компании заявили, что в Украине возможно обеспечить равные условия отключения света, снизив таким образом продолжительность отключений.

"Для обеспечения социальной справедливости и обеспечения равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно", – добавили в пресс-службе в ДТЭК.

Ранее председатель Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил о несоблюдении действующих графиков отключения электричества. Он постоянно корректируется в зависимости от ситуации в энергосистеме. По этой среди местного населения возникают споры и недовольство тем, потому как в одних домах свет выключают, а в других нет.

"Отдельно ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет", – сообщил Евтушенко.

Тем временем "Укрэнерго" в четверг, 19 января сообщило, что дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик.

Ранее Фокус рассказывал, что Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала три оператора систем распределения (ОСР) за несоблюдение графиков отключений электричества потребителям. Отмечается, что указанные облэнерго составили график таким образом, что отключение света было распределено между абонентами несправедливо.