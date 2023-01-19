Скаржитися марно: у ДТЕК роз'яснили, чи відключатимуть світло українцям за скаргами сусідів

У компанії вважають, що будинки, які підключені до критичної інфраструктури, мають самостійно відключати ЖЕК та ОСББ.

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Компанія ДТЕК не відключатиме світло споживачам у відповідь на скарги громадян на нерівномірне відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що більшості українців світло відключають дистанційно, хоча деяку частину будинків доводиться вимикати фізично. Для цього на місця виїжджає персонал, а також бригади виїжджають на лінії, до яких підключена критична інфраструктура.

"Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють ДТЕК Мережі", — сказали у ДТЕК.

Крім того, в компанії заявили, що в Україні можна забезпечити рівні умови відключення світла, знизивши в такий спосіб тривалість відключень.

"Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч", — додали у пресслужбі у ДТЕК.

Раніше голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив про недотримання чинних графіків відключення електрики. Він постійно коригується залежно від ситуації у енергосистемі. За таких умов серед місцевого населення виникають суперечки та невдоволення, бо в одних будинках світло вимикають, а в інших ні.

"Окремо ДТЕК розглядається питання створення аварійних бригад, які за скаргами громадян вимикатимуть будинки, в яких є світло", — повідомив Євтушенко.

Тим часом "Укренерго" в четвер, 19 січня, повідомило, що дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік.

Раніше Фокус розповідав, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала трьох операторів систем розподілу (ОСР) за недотримання графіків відключень електрики споживачам. Зазначається, що вказані обленерго склали графік так, що відключення світла було розподілено між абонентами несправедливо.