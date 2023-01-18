Бригади ДТЕК відключатимуть світло в будинках за скаргами сусідів, — Нікопольська РВА

За словами голови Євгена Євтушенка, спеціальні аварійні команди розглядатимуть скарги українців, які вважають, що електрика вимикається несправедливо. Регіональний політик ідею ДТЕК назвав "двоякою".

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Компанія ДТЕК розглядає можливість створення спеціальних аварійних бригад, які розглядатимуть скарги українців на нерівномірне відключення електроенергії. Про це у себе в соцмережах розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Регіональний політик, зокрема, повідомив, що поспілкувався з ДТЕК щодо стабілізаційних відключень світла. Однак у компанії підкреслили, що поки що дотримуватися графіків не виходить — все залежить від ситуації в енергосистемі.

"Окремо ДТЕК розглядається питання створення аварійних бригад, які на скарги громадян будуть вимикати будинки в яких є світло", — додав він.

При цьому Євтушенко вважав таку ідею сумнівною.

"Чесно кажучи, щодо аварійних бригад двояка думка", — додав він.

У коментарях до його допису користувачі також почали негативно реагувати на інформацію про спецбригади, припустивши, що це змусить сусідів "доносити" одне одного.

"Вже й доносити будуть змушувати, що далі?" — пишуть люди.

Ще в листопаді минулого року компанія Yasno, яка входить до групи ДТЕК, пояснювала, чому в деяких споживачів світло є постійно.

"Треба розуміти, що є будинки, підключені до мереж критичної інфраструктури (до лікарень, наприклад). Отже, вони не підлягають відключенням", — розповіла пресслужба.

[ + – ] У Yasno пояснили, чому в деяких будинках світло є постійно

Водночас у компанії уточнили, що енергетики працюють над тим, щоб "все було справедливо" та відключали абсолютно всіх.

"Технічно це складно, але реально зробити", — йшлося у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, генеральний директор компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко 17 січня повідомив, що графіки відключень світла в Києві будуть знову введені після того, як Укренерго зможе збільшити ліміт споживання, а "відкладений попит" знизиться.