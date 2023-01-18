Бригады ДТЭК будут отключать свет в домах по жалобам соседей, — Никопольская РВА

По словам главы Евгения Евтушенко, специальные аварийные команды будут рассматривать жалобы украинцев, которые считают, что электричество отключается несправедливо. Региональный политик идею ДТЭК назвал "двоякой".

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Компания ДТЭК рассматривает возможность создания специальных аварийных бригад, которые будут рассматривать жалобы украинцев на неравномерное отключение электроэнергии. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Региональный политик, в частности, сообщил, что пообщался с ДТЭК о стабилизационных отключениях света. Однако в компании подчеркнули, что пока придерживаться графиков не получается — все зависит от ситуации в энергосистеме.

"Отдельно ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет", — добавил он.

При этом Евтушенко посчитал такую идею сомнительной.

"Честно говоря, по аварийным бригадам двоякое мнение", — добавил он.

В комментариях к его посту пользователи также начали негативно реагировать на информацию о спецбригадах, предположив, что это заставит соседей "стучать" друг на друга.

"Уже и стучать будут заставлять, что следующее?" — пишут люди.

Еще в ноябре прошлого года компания Yasno, входящая в группу ДТЭК, объясняла, почему у некоторых потребителей свет есть постоянно.

"Нужно понимать, что есть дома, подключенные к сетям критической инфраструктуры (к больницам, например). А значит, они не подлежат отключениям", — рассказала пресс-служба.

[ + – ] В Yasno объяснили, почему в некоторых домах свет есть постоянно

В то же время в компании уточнили, что энергетики работают над тем, чтобы "все было справедливо" и отключали абсолютно всех.

"Технически это сложно, но реально сделать", — говорилось в сообщении ДТЭК.

Напомним, генеральный директор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко 17 января сообщил, что графики отключений света в Киеве будут вновь введены после того, как Укрэнерго сможет увеличить лимит потребления, а "отложенный спрос" снизится.