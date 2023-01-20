Несправедливые отключения света: в НКРЭКУ написали 2500 жалоб из-за нарушений графиков

На своем следующем заседании 24 января, комиссия рассмотрит результаты проверок следующих семи облэнерго и вынесет решения о наложении штрафных санкций.

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В Национальную комиссию по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с ноября 2022 года поступило более 2,5 тыс. обращений и жалоб от потребителей со всей Украины. Люди жаловались на несправедливые отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Комиссия уделяет особое внимание работе с ОСР по соблюдению принципов социальной справедливости и недискриминации при составлении графиков отключений от электроснабжения. В частности, НКРЭКУ осуществляет государственный контроль за соблюдением ОСР законодательства в сфере энергетики и лицензионных условий, в том числе путем проведения внеплановых выездных проверок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на своем следующем заседании 24 января, НКРЭКУ рассмотрит результаты проверок следующих семи облэнерго и вынесет решения о наложении штрафных санкций и персональной ответственности их руководителей.

Штрафы для облэнерго

В рамках первой волны внеплановых выездных проверок ОСР, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг штрафовала три оператора систем распределения, а именно:

АО "Винницаоблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

ЧАО "Волыньоблэнерго".

В итоге регулятор принял решение наложить на эти облэнерго санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен

"По результатам проверок установлено, что указанные предприятия допустили нарушения требований Закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не придерживались Лицензионных условий по распределению электрической энергии в части нарушения графиков отключений электроснабжения потребителей", — заявили в НКРЭКУ.

Напомним, 20 декабря 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проверки по выявлению ошибок в работе региональных поставщиков электроэнергии должны проводиться на постоянной основе. Глава правительства считает, что проверки будут способствовать более справедливому распределению электроэнергии среди пользователей.

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