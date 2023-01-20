Несправедливі вимкнення світла: у НКРЕКУ написали 2500 скарг через порушення графіків

На своєму наступному засіданні 24 січня комісія розгляне результати перевірок наступних семи обленерго та винесе рішення про накладення штрафних санкцій.

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До Національної комісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) із листопада 2022 року надійшло понад 2,5 тис. звернень і скарг від споживачів із усієї України. Люди скаржилися на несправедливі вимкнення електрики. Про це повідомляє пресслужба комісії.

"Комісія приділяє особливу увагу роботі з ОСР щодо дотримання принципів соціальної справедливості й недискримінації під час складання графіків відключень від електропостачання. Зокрема, НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням ОСР законодавства у сфері енергетики та ліцензійних умов, у тому числі шляхом проведення позапланових виїзних перевірок", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на своєму наступному засіданні 24 січня НКРЕКП розгляне результати перевірок наступних семи обленерго та винесе рішення про накладення штрафних санкцій і персональну відповідальність їхніх керівників.

Штрафи для обленерго

У межах першої хвилі позапланових виїзних перевірок ОСР Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг оштрафувала трьох операторів систем розподілу, а саме:

АТ "Вінницяобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

ПрАТ "Волиньобленерго".

У результаті регулятор ухвалив рішення накласти на ці обленерго санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень.

"За результатами перевірок встановлено, що зазначені підприємства допустили порушення вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та не дотримувалися Ліцензійних умов щодо розподілу електричної енергії щодо порушення графіків відключень електропостачання споживачів", — заявили в НКРЕКП.

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перевірки щодо виявлення помилок у роботі регіональних постачальників електроенергії мають проводитися на постійній основі. Глава уряду вважає, що перевірки сприятимуть справедливішому розподілу електроенергії серед користувачів.

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