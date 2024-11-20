Графіки відключень в Києві та Дніпрі на 21 листопада: де не буде світла від 3 до 8 годин

У Київській та Дніпропетровській областях 21 листопада починають діяти оновлені графіки відключень, попередили в ДТЕК. Протягом двох днів імпорт електроенергії зріс майже удвічі.

Відповідно до вказівки НЕК "Укренерго" компанія ДТЕК опублікувала оновлені дані про графіки відключень на 21 листопада. В областях та населених пунктах, куди вона постачає електроенергію, діятимуть шість черг. Жителі Києва та Дніпра сидітимуть без світла, переважно, 3-4 години. Про деталі відключень розповіли в Telegram-каналі компанії.

В ДТЕК попередила жителів Києва та Київської області, Дніпра та Дніпропетровської області про зміни в графіку відключень електроенергії, які 21 листопада торкнуться усіх шести черг. На інфографіці, яка з'явилась у Telegram-каналі о 19:37 20 листопада, можна побачити, що мінімальна тривалість відключень для деяких споживачів складатиме три години поспіль. При цьому дехто з українців сидітиме без світла двічі на добу, а сумарна тривалість відключень досягатиме восьми годин. Компанія попередила, що дані про наявність чи відсутність електропостачання за певною адресою можна дізнатись на сайті регіональних розподільчих мереж та в чатботах.

Графіки відключень Київ, Дніпро 21 листопада — деталі

Який графік відключень у Києві на 21 листопада:

черга 1 — з 11 по 14 год (три години поспіль);

черга 2 — з 11 по 14 год та з 19 до 23 год (сумарно сім годин, з перервами);

черга 3 — з 13 по 17 год (чотири години поспіль);

черга 4 — з 13 по 17 год (чотири години поспіль);

черга 5 — з 16 по 20 год (чотири години поспіль);

черга 6 — з 7 по 11 год та з 16 до 20 год (сумарно вісім годин, з перервами).

Графіки відключень Київ 21 листопада - дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Який графік відключень у Київській області на 21 листопада:

черга 1 — з 11 по 13 год та з 18 до 23 год (сумарно сім годин, з перервами);

черга 2 — з 9 по 13 год та з 18 до 20 год (сумарно шість годин, з перервами);

черга 3 — з 12 по 16 год (чотири години поспіль);

черга 4 — з 12 по 16 год (чотири години поспіль);

черга 5 — з 7 по 10 год та з 15 до 19 год (сумарно сім годин, з перервами);

черга 6 — з 15 до 19 год (чотири години поспіль).

Графіки відключень Київська область 21 листопада - дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Який графік відключень у Дніпропетровській області на 21 листопада:

черга 1 — з 10 по 14 год (чотири години поспіль);

черга 2 — з 11 по 14 год та з 19 до 23 год (сумарно сім годин, з перервами);

черга 3 — з 13 по 17 год (чотири години поспіль);

черга 4 — з 13 по 17 год (чотири години поспіль);

черга 5 — з 16 по 20 год (чотири години поспіль);

черга 6 — з 7 по 11 год. та з 16 до 20 год (сумарно вісім годин, з перервами).

Графіки відключень Дніпро та Дніпропетровська область 21 листопада - дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Зазначимо, увечері 20 листопада в НЕК "Укренерго" повідомили про зміну графіків відключень на майбутню добу. Енергетики попередили, що зранку та увечері буде діяти одна черга відключення, а протягом робочого дня, з 11 до 19 — дві. Крім того, додали дані щодо імпорту електрики з-за кордону — 7 914 МВт•год надають п'ять сусідніх країн. Для порівняння, імпорт 19 листопада був майже удвічі меншим — 4 521 МВт•год.

Нагадуємо, 18 листопада в ДСНС розповіли про методи захисту побутової техніки від раптових вимикань світла. Тим часом видання "РБК-Україна" пояснило, чому імпорт та графіки відключень не сильно допоможуть енергосистемі.