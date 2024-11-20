Графики отключений в Киеве и Днепре на 21 ноября: где не будет света от 3 до 8 часов

В Киевской и Днепропетровской областях 21 ноября начинают действовать обновленные графики отключений, предупредили в ДТЭК. За два дня импорт электроэнергии вырос почти вдвое.

В соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго" компания ДТЭК опубликовала обновленные данные о графиках отключений на 21 ноября. В областях и населенных пунктах, куда она поставляет электроэнергию, будут действовать шесть очередей. Жители Киева и Днепра будут сидеть без света, в основном, 3-4 часа. О деталях отключений рассказали в Telegram-канале компании.

В ДТЭК предупредила жителей Киева и Киевской области, Днепра и Днепропетровской области об изменениях в графике отключений электроэнергии, которые 21 ноября коснутся всех шести очередей. На инфографике, которая появилась в Telegram-канале в 19:37 20 ноября, можно увидеть, что минимальная продолжительность отключений для некоторых потребителей будет составлять три часа подряд. При этом некоторые украинцы будут сидеть без света дважды в сутки, а суммарная продолжительность отключений будет достигать восьми часов. Компания предупредила, что данные о наличии или отсутствии электроснабжения по определенному адресу можно узнать на сайте региональных распределительных сетей и в чатботах.

Графики отключений Киев, Днепр 21 ноября — детали

Какой график отключений в Киеве на 21 ноября:

очередь 1 — с 11 по 14 ч. (три часа подряд);

очередь 2 — с 11 по 14 ч. и с 19 до 23 ч. (суммарно семь часов, с перерывами);

очередь 3 — с 13 по 17 ч. (четыре часа подряд);

очередь 4 — с 13 по 17 ч. (четыре часа подряд);

очередь 5 — с 16 по 20 ч. (четыре часа подряд);

очередь 6 — с 7 по 11 ч. и с 16 до 20 ч. (суммарно восемь часов, с перерывами).

Графики отключений Киев 21 ноября — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Какой график отключений в Киевской области на 21 ноября:

очередь 1 — с 11 по 13 ч. и с 18 до 23 ч. (суммарно семь часов, с перерывами);

очередь 2 — с 9 по 13 ч. и с 18 до 20 ч. (суммарно шесть часов, с перерывами);

очередь 3 — с 12 по 16 ч. (четыре часа подряд);

очередь 4 — с 12 по 16 ч. (четыре часа подряд);

очередь 5 — с 7 по 10 ч. и с 15 до 19 ч. (суммарно семь часов, с перерывами);

очередь 6 — с 15 до 19 ч. (четыре часа подряд).

Графики отключений Киевская область 21 ноября — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Какой график отключений в Днепропетровской области на 21 ноября:

очередь 1 — с 10 по 14 ч. (четыре часа подряд);

очередь 2 — с 11 по 14 ч. и с 19 до 23 ч. (суммарно семь часов, с перерывами);

очередь 3 — с 13 по 17 ч. (четыре часа подряд);

очередь 4 — с 13 по 17 ч. (четыре часа подряд);

очередь 5 — с 16 по 20 ч. (четыре часа подряд);

очередь 6 — с 7 по 11 ч. и с 16 до 20 ч. (суммарно восемь часов, с перерывами).

Графики отключений Днепр и Днепропетровская область 21 ноября — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Отметим, вечером 20 ноября в НЭК "Укрэнерго" сообщили об изменении графиков отключений на предстоящие сутки. Энергетики предупредили, что утром и вечером будет действовать одна очередь отключения, а в течение рабочего дня, с 11 до 19 — две. Кроме того, добавили данные по импорту электричества из-за рубежа — 7 914 МВт-ч предоставляют пять соседних стран. Для сравнения, импорт 19 ноября был почти вдвое меньше — 4 521 МВт-ч.

Напоминаем, 18 ноября в ГСЧС рассказали о методах защиты бытовой техники от внезапных отключений света. Тем временем издание "РБК-Украина" объяснило, почему импорт и графики отключений не сильно помогут энергосистеме.