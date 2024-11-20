Отключения электроэнергии в Украине: когда не будет света 21 ноября (графики)

В четверг будут действовать одна и две очереди отключений. Энергетики призвали украинцев не включать сразу все приборы, когда возвращается электроэнергия.

В четверг в Украине до позднего вечера будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Когда будут действовать графики отключений

21 ноября будут применять:

одну очередь отключений — с 7:00 до 11:00 ;

; две очереди отключений — с 11:00 до 19:00 ;

; одну очередь отключений — с 19:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" отметили, что отключения необходимы из-за повреждения энергообъектов в результате массированной атаки ВС РФ, осуществленной 17 ноября.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу", — заверила пресс-служба.

Украинцы призвали в часы, когда свет есть, не включать несколько мощных приборов одновременно.

Где проверить графики отключений света

Посмотреть, когда по конкретному адресу планово будут отключать электроэнергию, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, 20 ноября в Украине также действовали графики почасовых отключений света. Однако вместо двух очередей применяли только одну, а в некоторых регионах графики вообще отменили.

Жители Черновцов пожаловались журналистам, что генераторы создают дискомфорт из-за шума и выхлопов. Местный работник магазина с техникой Сергей рассказал, как частично решить эту проблему.