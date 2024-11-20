Отключения электроэнергии в Украине: когда не будет света 21 ноября (графики)
В четверг будут действовать одна и две очереди отключений. Энергетики призвали украинцев не включать сразу все приборы, когда возвращается электроэнергия.
В четверг в Украине до позднего вечера будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Когда будут действовать графики отключений
21 ноября будут применять:
- одну очередь отключений — с 7:00 до 11:00;
- две очереди отключений — с 11:00 до 19:00;
- одну очередь отключений — с 19:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" отметили, что отключения необходимы из-за повреждения энергообъектов в результате массированной атаки ВС РФ, осуществленной 17 ноября.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу", — заверила пресс-служба.
Украинцы призвали в часы, когда свет есть, не включать несколько мощных приборов одновременно.
Где проверить графики отключений света
Посмотреть, когда по конкретному адресу планово будут отключать электроэнергию, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, 20 ноября в Украине также действовали графики почасовых отключений света. Однако вместо двух очередей применяли только одну, а в некоторых регионах графики вообще отменили.
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